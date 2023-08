Opinie: ‘Mocronado’s herinnert ons eraan dat we allemaal worstelen met onze identiteit’

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders moest knokken voor een betere toekomst voor hun gezinnen en zichzelf, stelt Anouar Yacoubi. Beeld Fernando Pereira/Anefo/Stadarchief Amsterdam

Toen ik voor het eerst hoorde van de televisieserie Mocronado’s van de NPO, was ik meteen geïntrigeerd. Het verhaal over de Marokkaanse gastarbeiders die ruim vijftig jaar geleden naar Nederland migreerden, raakte mij persoonlijk. Het is namelijk het verhaal van mijn (groot)ouders, van hun strijd en hun hoop, maar ook het fundament van mijn leven in Amsterdam-Nieuw-West.

Die generatie gastarbeiders zette voet aan land in een Nederland dat drastisch verschilde van hun geboorteland. Het was een tijd van handen uit de mouwen steken, knokken voor een betere toekomst voor hun gezinnen en voor henzelf. Tegelijkertijd werden ze geconfronteerd met een andere cultuur, een ander klimaat en een vreemde taal. Deze situatie bracht zijn eigen uitdagingen met zich mee, van dagelijkse onzekerheden tot diepe identiteitsvragen.

Mocronado’s belicht deze periode op een manier die zowel ontroerend als verhelderend is. Het toont de worstelingen, maar ook de kleine overwinningen en de momenten van geluk. Het legt de wortels bloot die de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders hier heeft geplant, wortels die vandaag de dag nog steeds worden gevoeld.

Venster naar het verleden

Geboren en getogen in Amsterdam-Nieuw-­West als een derde generatie Marokkaan, heb ik de verhalen van mijn opa’s altijd gehoord. Van de harde werkomstandigheden tot de warme avonden waarop de gemeenschap samenkwam om elkaar te steunen en een stukje Marokko in Nederland te creëren. Hun verhalen waren niet alleen een venster naar het verleden, maar ook een kompas tijdens mijn eigen identiteitsvorming.

Hoewel ik in een compleet ander Nederland opgroeide dan zij, ben ik een product van hun ervaringen en beslissingen. Mijn leven in Nieuw-West, met zijn mix van culturen en invloeden, is een direct gevolg van hun reis en hun vastberadenheid. De uitdagingen van integratie en acceptatie waarmee mijn (groot)ouders werden geconfronteerd, hebben in de loop der jaren een nieuwe vorm gekregen, maar zijn niet verdwenen.

Vandaag de dag worstel ik nog steeds met vragen over identiteit en behoren. Ben ik Marokkaans, Nederlands of beide? Welke culturele normen en waarden moet ik aannemen en welke kan ik verwerpen? Deze vragen zijn een gevolg van het leven tussen twee culturen, en ze worden treffend weergegeven in Mocronado’s.

Het mooie van deze serie is dat ze niet alleen de worstelingen benadrukt, maar ook de schoonheid laat zien van de vermenging van culturen, tradities en waarden. Het herinnert ons eraan dat er kracht zit in diversiteit en dat onze geschiedenis, hoe complex ook, een bron van trots kan zijn.

Universele thema’s

Voor velen van mijn generatie biedt Mocronado’s een kans om zich opnieuw te verbinden met onze roots. Het is een spiegel waarin we onszelf kunnen zien, niet als geïsoleerde individuen, maar als een deel van een verhaal dat generaties omspant.

Toch zou ik ook willen stellen dat het verhaal in Mocronado’s niet alleen relevant is voor Marok­kaanse Nederlanders. Het gaat over migratie, aanpassing, het najagen van dromen en het vinden van je plek in de wereld. Dit zijn universele thema’s die velen kunnen aanspreken, ongeacht hun achtergrond.

In een wereld die steeds meer gepolariseerd raakt, waarin het wij-versus-zijdenken lijkt te domineren, biedt Mocronado’s de broodnodige nuance. Het programma herinnert ons eraan dat we allemaal producten zijn van onze voorouders en hun dromen en worstelingen en dat onze toekomst gezamenlijk wordt gevormd.

Gezamenlijke ervaringen

In mijn hart ben ik zowel Marokkaans als Nederlands, gevormd door de verhalen van mijn grootouders en door de moderne realiteit van Amsterdam-Nieuw-West. Mocronado’s vangt deze dualiteit, dit samenspel van oud en nieuw, op een prachtige en ontroerende manier. Dit nodigt ons allemaal uit ons eigen verhaal te erkennen, te vieren en vooruit te kijken naar een toekomst vol mogelijkheden.

Mocronado’s laat zien dat identiteit niet statisch is, maar dat zij evolueert en wordt beïnvloed door tijd en omgeving. Het programma onderstreept het belang van gesprekken over afkomst en culturele integratie, zodat we een beter begrip kunnen krijgen van wie we zijn en waar we vandaan komen. Het gaat niet alleen om het vieren van onze unieke achtergronden, maar ook om het erkennen van de gezamenlijke ervaringen die ons verbinden.

Door onze geschiedenis en onze verhalen te delen, kunnen we bruggen bouwen en een gemeenschap vormen die respect en begrip heeft voor ieders reis. In deze tijden van verandering en onzekerheid zijn boodschappen en verhalen zoals die van Mocronado’s van onschatbare waarde.

Anouar Yacoubi is duoraadslid voor Denk in Amsterdam