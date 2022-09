Opinie: ‘Misverstand nummer een is al jaren dat KNSM- en Java-eiland tot de Oostelijke Eilanden behoren’

Beeld Vincent Spiering

Geografische chaos

Het was weer eens raak: een geografische chaos (Het Parool, 21 september). In het artikel over buurttevredenheid werden Java-eiland en KNSM-eiland genoemd als buurten met de hoogste score. Deze werden geschaard onder de Oostelijke Eilanden. Misverstand nummer een is al jaren dat KNSM- en Java-eiland tot de Oostelijke Eilanden behoren. Deze twee eilanden liggen in het Oostelijk Havengebied.

De Oostelijke Eilanden zijn het veel oudere Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. Daar bevindt zich ook het in het artikel genoemde buurthuis De Witte Boei, en dus niet in de meest tevreden buurt van Amsterdam. Nog bonter maakt de auteur van dit verhaal het door te spreken over overlast van lawaaierige zwemmers bij het Entrepotdok. Dat water ligt tussen Artis en de Kadijken. Waarschijnlijk wordt de Entrepothaven bedoeld, waar veelvuldig overlast wordt ervaren van zwemmers die gebruikmaken van de steigers. Dat water ligt weliswaar in het Oostelijk Havengebied, maar weer niet bij het KNSM- of Java-eiland. Wel bij het Borneo-eiland, behorend tot nummer 10 in de top 10 van best beoordeelde buurten. Vier verschillende locaties worden dus door elkaar gehaald.

Onno van den Muysenberg, Amsterdam

Naambordjes

Heel mooi om in de oud-verzetskrant Het Parool (20 september) een wandeling op te nemen langs de sporen van het Joods verleden. Maar een klein kritiekpuntje moet me toch van het hart. Bij punt I. staat te lezen dat er in de buurt vele Stolpersteine aanwezig zijn. Dat klopt: er zijn veel struikelstenen in de buurt, bijvoorbeeld op de hoek van de Anne Frankstraat en de Nieuwe Herengracht (punt F.). Maar op de Nieuwe Keizersgracht liggen er geen.

Wat er wel is, is een indrukwekkend monument genaamd De Schaduwkade. Langs de kademuur aan de kant van de Hermitage zijn naambordjes met huisnummers in het plaveisel aangebracht. De naambordjes van de tweehonderd vermoorde Joodse bewoners van de huizen aan de overkant, nu voor altijd in de schaduw. Geen struikelstenen dus, maar vele, vele naambordjes!

Edith de Leeuw, Amsterdam

Koerdisch

In zijn lezersbrief noemt Hicham el Ouahabi (Het Parool, 22 september) Mahsa Amini een Iraanse vrouw. Haar echte naam is Zhina Amini, een Koerdische naam. Het is bizar dat de beste meneer het over All Lives Matter heeft, maar vervolgens niet meldt dat Mahsa Koerdisch was.

Het is heel belangrijk om dit erbij te vermelden. Vrouwen in Iran dragen heel vaak losjes hun hoofddoek, maar worden niet altijd op dezelfde manier behandeld als Mahsa. Haar dood heeft veel te maken met haar Koerdische achtergrond.

Sana Raoof, Amsterdam