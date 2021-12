Opinie: ‘Minister, kom nu met een vangnet voor álle creatieve zzp’ers’

De grote zaal van het Concertgebouw is leeg. Beeld ANP

Over de maatregelen om corona tegen te gaan de komende weken valt veel te zeggen. Ik zeg graag iets over een onderdeel hiervan, een zich opnieuw manifesterend hiaat dat wij al anderhalf jaar aan de kaak stellen en waar wij geen gehoor op krijgen. Het gaat over het pakket steunmaatregelen in de cultuursector, zoals dit op de site van de Rijksoverheid staat.

Instellingen krijgen een steunpakket om mensen aan het werk te houden. Maar ik zie niet terug hoe de gigantische groep freelancers en zzp’ers (individuele musici en kunstenaars) wordt geholpen: via instellingen komt het weinig tot niet bij hen terecht, bleek uit een recent rapport van de Boekman Stichting. Ook de Tozo-regeling heeft een groot deel van deze mensen geen soelaas kunnen bieden, omdat velen om een of andere reden net buiten de regeling vallen.

Ingrid van Engelshoven zei aanvankelijk: ‘We laten niemand vallen’. Later waren haar woorden: ‘We kunnen niet iedereen redden’. Zo’n opmerking is niet te accepteren als er wél een mogelijkheid is.

Wat freelancers willen is simpel: compensatie voor hun gemiste inkomsten. Net als mensen met een vast contract. En dan zonder het wantrouwen of je een partner hebt, spaargeld, een apart werkadres, een KvK-nummer, een rijke oom, de juiste SBI-code, et cetera.

Het is tijd voor compensatie voor álle freelancers, zoals ook de taskforce van Kunsten ’92 bepleit, het Platform voor Freelance Musici en de Creatieve Coalitie. Alleen dan vermijd je dat de wel geholpen culturele instellingen überhaupt geen cultuur kunnen aanbieden wanneer dat weer mag.

Kunst is de kracht van een individu. Een prachtig en logisch gevolg is dat uit kunst grotere concertgebouwen en theaters voortvloeien, waar een team helpt een breed publiek te bereiken en de creaties van kunstenaars, musici, dansers en componisten faciliteert en bemoedigt. Maar het huidige systeem van freelance- en zzp’erschap, zorgt ervoor dat in een crisis instellingen niet verantwoordelijk zijn voor het overleven van al deze individuele kunstenaars, die naast misgelopen inkomsten ook geen ruimte meer hebben om te creëren.

Het is nu aan de minister om ook in moeilijke tijden dat talent en die verworvenheden te behouden: faciliteer de vangnetregeling. Alleen dan kunnen de freelancers stand houden.

Daria van den Bercken, pianist, Amsterdam