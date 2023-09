Opinie: ‘Minister Harbers haalt zijn eigen doelstellingen niet eens’

Beeld Vincent Spiering

Schiphol

Wat?! Wat zei demissionair minister Harbers nu afgelopen vrijdag over zijn ingediende Schipholkrimpplan? “We nemen het risico.” Wat bedoelde hij en wie loopt dat risico dan? Het zal toch niet waar zijn dat de demissionaire minister een krimpplan naar Brussel stuurde waarin hij zijn zelfopgelegde doelstellingen niet haalt?

Een plan dat gebaseerd is op aannames van het ministerie zelf, zonder overleg met bedrijven of de luchtvaartsector, over met welke bestemmingen Nederland verbonden moet kunnen blijven? Wat waren de criteria? Het is nattevingerwerk. Waarom is het door het NLR Royal Netherlands Aerospace Centre nagerekende plan dat de luchtvaartsector indiende (dat wel volledig de doelstellingen haalt) niet meegenomen in de besluitvorming?

Hoe kan het dat de minister de veroordeling van de Amerikaanse overheid genegeerd heeft? Het risico waar hij het over had, betekent voor een bedrijf als KLM dat zij de risico’s van de minister lopen, en zelfs geweigerd kunnen worden op bepaalde bestemmingen!

Deze demissionair minister speelt met vuur en de banen van duizenden mensen. Bovendien haalt hij met zijn krimpplan zijn eigen doelstellingen niet eens en de effecten zijn nihil. Het aantal vluchten neemt niet af en het betekent alleen maar meer ritjes naar de grens van ons land. Er is nu al een verplaatsing van vervoer op Schiphol. TUI wijkt uit naar Antwerpen en Brussel, Delta Air Lines verplaatst vluchten naar Düsseldorf en Parijs en luchthaven Luik (vracht) heeft 55.000 extra slots vrijgegeven voor vracht (20 kilometer voorbij Maastricht).

Regeren over het graf is één ding. Slecht regeren is nog erger. Niemand is hierbij gebaat: het milieu niet, de uitstoot niet, Nederland niet en de werkgelegenheid al helemaal niet.

Boris Berkhout (piloot), Landsmeer

Elektrische steps

Ik las het artikel waarin stond dat de burgemeester van Parijs heeft besloten om de e-step vanaf 1 september te verbieden. Hoewel ik iemand ben die elektrisch vervoer verwelkomt, is dat verdwenen na bezoeken aan Parijs en Rome. De gebruikers van de steps reden met een rotgang over de stoep tussen de wandelaars door met veel ongelukken als gevolg. Daarnaast werden de steps overal neergekwakt. Beide waren verboden, maar dat interesseert de gebruikers kennelijk niet.

In steden als Rome en Parijs waar in verhouding tot Amsterdam weinig wordt gefietst had de e-step een mooi alternatief kunnen zijn voor scooters of auto’s, als de gebruikers zich aan de regels hadden gehouden maar dat is helaas niet gelukt.

Ik hoop niet dat Amsterdam de steps zal toestaan in de naïeve veronderstelling dat dit bij ons wel een succes zal worden. Het grote verschil met veel andere Europese steden is dat hier al massaal gebruik wordt gemaakt van fietsen.

En ik geloof dat het iedereen die van een fiets gebruik maakt, wel duidelijk is dat de fietspaden bij ons al overvol zijn zonder de e-steps. De fatbikes en elektrische fietsen zijn nu al vaak betrokken bij ongelukken omdat hun snelheid te hoog is voor het fietspad met gewone fietsers.

Eerst zou dit probleem moeten worden opgelost door van alle doorgaande wegen 30 kilometerzones te maken en elektrische fietsen daar heen te verbannen. Pas als dit goed werlt, kan men erover nadenken om wellicht e-steps toe te staan. Maar stiekem hoop ik van niet...

Sophie van der Winkel, Amsterdam