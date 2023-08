Opinie: ‘Mijn moeder (89) staat altijd aan: komt de thuiszorg op tijd, wordt de medicatie wel gebracht?’

Beeld Vincent Spiering

‘Mogen ouderen zelf ook (mede)bepalen wat goede zorg is?’

Naar aanleiding van het artikel van hoogleraar Theo van Tilburg over vereenzaming onder ouderen:

‘Veel zorg aan iets besteden’ is een deel van de omschrijving wanneer ik de betekenis van ‘zorg’ opzoek. En wanneer ik verder lees wat dan precies goede zorg is, dan kom ik uit op ‘Patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars maken samen afspraken over wat goede zorg is’ .En de ouderen zelf dan, mogen die ook (mede)bepalen wat goede zorg is?

Wanneer ik mijn moeder (bijna 90, getrouwd, hart- en longpatiënt, thuiswonend met mijn vader) zou vragen wat goede zorg is, dan zou ze zeggen ‘iemand die voor mij een kopje koffie zet, het eten klaarmaakt, een luisterend oor heeft, een praatje met mij maakt, mij uitnodigt om iets leuks te ondernemen, je vader goed verzorgt (bijna 93, dementerend, prostaatkanker). Dit klinkt als het ouderwetse bejaardentehuis.

Mijn moeder staat altijd ‘aan’: komt de thuiszorg op tijd, worden de juiste medicijnen wel op tijd bezorgd? Daarnaast komen er zorgmakelaars en casemanagers over de vloer van wie ík al moeite heb met begrijpen wat precies hun taakomschrijving is.

Hoe goed ik ook probeer mijn ouders te ondersteunen en ze vooral aandacht en warmte wil geven: ik had het hun zo gegund om hun oude dag ontspannener door te brengen.

Theo van Tilburg oppert een kangoeroewoning. Ik denk aan een (bejaarden)huis 2.0: een gebouw waarin ouderen en jongeren samenleven. Studenten die een zorgopleiding volgen kunnen hier wonen, stage lopen en werken.

‘Creativiteit van jonge mensen, die moeten we waarderen,’ geeft Theo van Tilburg de maatschappij mee. Dus sociaal ondernemers, aan de slag!

Elles Bandringa, Amsterdam

‘Een verademing in Frankrijk: mensen eten niet op straat!’

Gisteren weer onze vaste tussenstop gemaakt op weg naar ons vakantieadres in het zuiden, in Dijon, Frankrijk. Een verademing, want: mensen lopen niet te eten op straat! Dus ook geen (zwerf)afval!

Gewoon, zoals het hoort: als je eet ga je zitten op een terrasje en dan bestel je wat. Dus ook geen afhaalzaken te bekennen. Misschien is hier een taak voor de gemeente Amsterdam weggelegd om beleid op los te laten?

M. Veldman, Amsterdam

‘Wat is het bezwaar tegen Spertsyan?’

In de voetbalwereld stellen journalisten de vraag of Ajax middenvelder Eduard Spertsyan mag overnemen van de Russische voetbalclub FK Krasnodar, nu handelscontacten met Rusland zijn beperkt wegens Poetins oorlogsmisdaden in Oekraïne. Een transfer van Spertsyan zou neerkomen op handel drijven met een Russische onderneming. Foei!

Blijkbaar kan het niemand schelen dat Spertsyan geen Rus is, maar een Armeniër: hij speelt althans in het nationale elftal van Armenië. Mag óók de vraag worden gesteld wat het bezwaar is tegen een Armeniër die enkele jaren in Nederland wil komen werken zonder een beroep te hoeven doen op allerlei voorzieningen omdat zijn inkomen daar geen aanleiding voor geeft? Of wordt het dán ineens te complex allemaal?

Wouter van Oorschot, Amsterdam