Opinie: ‘Mijn maag draait zich om van Holmans woordkeus en toon’

‘Mijn maag draait zich om van Holmans woordkeus en toon’

Ik waardeer de ochtendbezorging van Het Parool al vanaf de eerste dag. Krant, kopje koffie en lezen. Dinsdagochtend de column van Holman, mijn maag draait zich om van de woordkeus en toonzetting van dit stuk. Het gaat alle perken te buiten hoe Holman zijn mening in dit stuk ventileert. Even verder lees ik bij Het hoogste woord de ingezonden brief van Aart Stijntjes, ‘Petje af voor Holman’. Meningen verschillen, als we elkaar maar met respect blijven bejegenen kunnen wij discussies openhouden. Wat Holman betreft heeft hij hier de plank dus behoorlijk misgeslagen.

R. Dosker-de Jong, Purmerend

‘Ban reclames en leer kinderen frustratietolerantie’

Graag wil ik mijn instemming betuigen bij de ingezonden brief van Harmen Hart in de ‘ochtendkrant’ van dinsdag, over de ‘snelle boodschappen’. Je hoeft geen kinderpsycholoog te zijn om te weten dat kinderen door zo’n directe behoeftenbevrediging op geen enkele manier een zekere frustatietolerantie leren opbouwen, met alle gevolgen voor hun latere relationele- en werkende leven van dien!

Ik zou er de suggestie aan toe willen voegen dat dergelijke reclames pas na kinderbedtijd worden uitgezonden en dat in plaats hiervan op vroege tijdstippen voor kinderen geschikte reclame of informatie wordt gegeven over hoe fijn het is om je te verheugen op een mogelijk cadeau dat al een tijdje op je verlanglijstje stond, en hoeveel waardevoller iets wordt dat je na lang wachten of sparen ‘eindelijk’ in je bezit hebt... Ouderwets? Calvinistisch? Het kan zijn, maar mijns inziens stukken ‘gezonder’ dan deze zeer zorgelijke ontwikkeling.

Lous Akkerman, Amsterdam

‘Foto’s in Het Parool zijn van uitzonderlijke klasse’

Wat een verrassing, de krant van afgelopen dinsdag. Ik heb de gewoonte alvorens ik de krant lees even snel de voor- en achterpagina te bekijken. Wat een bijzonder idee om de foto van ons nieuwe kabinet op het bordes over twee pagina’s te laten lopen en nog wel de voor- en achterpagina; bij mijn weten, zeker in Nederland, nog nooit eerder vertoond.

Chapeau voor degene die dit bedacht heeft, maar zeker ook voor de hoofdredactie die dit idee heeft gehonoreerd. Trouwens de foto’s in Het Parool, van klein tot groot, zijn vaak van uitzonderlijke klasse. Ik hou hiervan.

Tinus Post, Diemen

‘Laten we, met respect, ruimte geven aan goed en dom’

De laatste keer dat ik naar een topfilm ging waren er zo’n twintig personen, die echt niet dicht bij elkaar wilden zitten. Bij de Hema waren maar een paar personen, die elkaar meden. Bij C&A waren maar een paar mensen die elkaar meden en niets met elkaar hadden. In mijn supermarktje zijn de mensen heel divers; soms makkelijk, maar sommigen wel heel strak. Laten we, met respect, ruimte geven aan goed en dom, om met wat regeltjes gewoon happy te wezen, maar je daar wel aan houden.

Aldert van der Schoor, Zaandijk