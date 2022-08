Opinie: ‘Mijn huisbaas wilde de regenboogvlag weg hebben’

Lezer Miró Baatenburg de Jong hing de regenboogvlag op nadat in augustus 2021 in Bos en Lommer een brand werd aangestoken in een studentenflat waar regenboogvlaggen hingen. Beeld Getty Images

Eind december hing ik een regenboogvlag op. Een paar weken later ontvingen mijn huisgenoten en ik een mail van Frank, mijn huisbaas, met de vraag waarom deze was opgehangen – de vlag mocht worden opgehangen, mits de buren daar mee in zouden stemmen. De buren vonden het prima en hesen zelf ook de vlag.

Twee maanden later opnieuw mail van Frank: waarom de vlag er nog hing en of deze weggehaald kon worden. Niet vanwege het statement, maar omdat Frank een ‘neutraal ogend pand’ wilde verhuren. Ik sloeg er mijn huurcontract op na, waarin stond dat er niks aan de gevel gehangen mocht worden. Daarop besloot ik de vlag in mijn kamer te hangen.

Een paar weken daarna weer een mail: dat hij zich in de maling genomen voelde en of wij de vlag onmiddellijk wilden verwijderen. Ik mailde dat er al maanden kerstversiering voor de ramen hing en dat dit nooit een probleem geweest was.

Ik denk niet dat Frank homofoob is; ik denk dat zijn privileges hem blind gemaakt hebben. Frank is in mijn ogen bang voor terreur, een steen door de ruit of graffiti op de gevel. Het komt allemaal neer op één ding: in het ergste geval zou Frank geld kwijt zijn aan schade die hersteld moet worden.

Ik heb de vlag weggehaald omdat ik mijn huisgenoten niet wil opzadelen met gedoe. Zelf ga ik over twee weken verhuizen en kan Frank de vlag wat mij betreft steken waar de zon niet schijnt, maar het volgende wil ik kwijt: ik ben queer en als je aan onze vlag komt, kom je aan mij.

Ik hing de vlag op omdat in augustus 2021 in Bos en Lommer een brand werd aangestoken in een studentenflat waar regenboogvlaggen hingen. De woningbouwvereniging verbood de bewoners vervolgens vlaggen op te hangen vanwege de brandveiligheid, wat je ook ‘buigen voor terreur’ zou kunnen noemen.

Een week nadat ik de vlag had opgehangen kwam er iemand voor het eerst bij mij thuis, die mij bij binnenkomst vertelde dat de vlag hem had gerustgesteld, dit betekende dat hij welkom zou zijn. Voor iedereen die afgelopen tijd mijn huis passeerde, naar boven keek en iets van geruststelling, acceptatie of verbintenis voelde: good for you. Wat voor een huisbaas een gering risico op schade is, is voor een ander het gevoel van welkom zijn, in alles wat je bent.

Een ding weet ik wel: In mijn nieuwe huis hang ik regenbooggordijnen op.

Miró Baatenburg de Jong, Amsterdam