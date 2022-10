Opinie: ‘Met solidariteit kun je de oorlog winnen’

De overheid kan beter investeren in goed verwarmde buurthuizen, waar mensen samen kunnen werken, spelen en koken, dan in een individuele aanpak van de energiecrisis. Beeld Hilde Harshagen

Het leven is fors duurder is geworden. Verwarming kost honderden euro’s meer per maand. Door de ongekende inflatie is er minder te besteden. Voor wie een laag inkomen heeft, komt droog brood in zicht. Hoelang kan de overheid miljarden besteden aan compensatie en armoedebestrijding, voordat de bodem van de schatkist is bereikt? Is dit de oplossing? Of vraagt deze oorlogstijd om een ongewone aanpak?

Dappere helden in Oekraïne halen de hete kolen uit het vuur van een conflict dat steeds meer tussen Rusland en het Westen speelt. Dat conflict is nog lang niet afgelopen. Niemand kan garanderen dat er geen escalatie komt, mogelijk zelfs met kernwapens. Ik ben geen doemdenker, maar ik zie wel dat we daar niet op zijn voorbereid, niet qua bezuinigingsaanpak en ook niet qua defensie. Onze overheid-van-de-doorgeschoten-privatisering denkt, om onlusten te voorkomen, in individuele armoedebestrijding. Ze tuigt een heel bureaucratisch apparaat op, om te bepalen wie welk bedrag ter compensatie krijgt.

Praten, kaarten en biljarten

Denk eens aan een collectieve aanpak. Dat leidt niet alleen nu tot meer bezuiniging en sociaal handelen, maar het is ook een betere voorbereiding op wat nog komen kan. Stel goed verwarmde buurthuizen, clubhuizen en scholen open. Daar is iedereen welkom, bijvoorbeeld van 8.00 tot 23.00 uur, daarna thuis onder de wol. Zorg voor stilteruimtes om te werken, sociale ruimtes voor praten, kaarten, sjoelen, biljarten, enzovoort. Ruimtes voor kinderen om te spelen, om voorgelezen te worden, om te zingen of toneelstukjes te doen. Als er keukens zijn, kunnen mensen wat bijverdienen met het maken van betaalbare, gezonde maaltijden en lekkere koffie. Vanuit de gezamenlijkheid zullen meer creatieve initiatieven ontstaan. Houd een open houding voor mensen wier knelpunten op deze manier niet worden opgelost.

Blijf daarnaast natuurlijk de energieleveranciers op de huid zitten. Subsidieer geen individuele verwarming maar groepsverwarming, en stop de miljarden die daardoor overblijven in andere maatregelen. Denk aan betaalbare eerste levensbehoeften, maar ook aan het op orde brengen van onze defensie. Poetin is het compromis voorbij, afschrikking is taal die hij verstaat.

Zet een landelijke campagne op: ‘U bezuinigt voor uw eigen huishouden en voor een vrij Europa’. De gasbel in Groningen kan dichtblijven, want we gebruiken minder energie. Deze aanpak zou ook wel eens tot de broodnodige mentaliteitsverandering kunnen leiden in onze sterk vereenzaamde en gepolariseerde samenleving. Van ik naar wij, naar solidair met elkaar en met Oekraïne. Daarmee kun je de oorlog winnen.

Marja Langendijk, Amsterdam