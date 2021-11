Opinie: ‘Met mijn zoon is niks mis, hij is gewoon een prinses’

Begraafplaats St. Barbara. Beeld Loek Buter

Ik liep met een vriendin langs begraafplaats St. Barbara, langs het hoekje voor de mensen zonder identiteit. Op de vierkante grijze stenen, die rechtstreeks uit de kleigrond leken te zijn opgetrokken, stonden geen namen, geen herinneringen. Alleen hier en daar een datum van overlijden.

Op één steen lag een kromgetrokken roos half over het woord ‘anoniem’. Hoe oud ze was geworden stond er niet, maar aan het seksesymbool kon ik zien dat anoniem een vrouw was geweest. ‘Geen identiteit,’ zei de vriendin. ‘Maar van iedereen wisten ze wat er in hun broek zat.’

We liepen verder. Ik een beetje stiller, beschaamd misschien. Wanneer het G-woord valt, denk ik aan de jurken van mijn zus. Hoe ze mijn jongenssprietenbenen bedekten terwijl haar hakken krap en als castagnetten klapperend aan mijn voeten zaten. Ik liet mijn haar groeien zodat ik, net als de meisjes in de klas, erop kon sabbelen. Op mijn tiende heb ik bij de huisarts gezeten vanwege borstvorming. Ik had hem niet verteld dat ik prinses Elisabeth was. Hij kneep onderzoekend in mijn borsten en zei: ‘Vervelende kwaal, maar ongevaarlijk en gaat vanzelf over!’

En over ging het: ik knipte mijn haar en mijn borsten verdwenen. Prinses Elisabeth kon begraven, het liefst zo identiteitsloos mogelijk.

Vanmorgen werd ik gewekt door mijn zoontje van vijf. Hij droeg een jurk van zijn zus.‘Ik ben een prinses,’ zei hij, en hij maakte een pirouette. Zijn lange haar zwierde mee. ‘Dag prinses!’ perste ik eruit, om daar tot zichtbaar ongenoegen van mijn partner aan toe te voegen: ‘Je moet wel naar school straks. Er hangt een spijkerbroek over je stoel.’ Met de jurk wapperend onder zijn jas liep mijn zoon het schoolplein op, hoffelijk zwaaiend naar een huilend meisje.

Ik voelde mensen denken: een jongetje of een meisje? Hoewel ik genoot van zijn sierlijke passen, zag ik het schoolgebouw groter worden. Zouden de ouders gaan klappen? Dat doen mensen tegenwoordig als ze niet weten wat ze moeten zeggen. En de juf? Ze zou hem toch niet verstikken met een gefeliciteerd-jij-mag-er-ook-zijn-diploma? En de kleuters? Dat zijn net hooligans als het aankomt op verdraagzaamheid. Mijn zoontje liep de school binnen.

Voor het raam bleef ik staan kijken. Even verderop stond de vader van het huilende meisje. Hij keek me aan. ‘Afscheid hè?’ Hij kwam bij me staan. ‘Wat heeft die van jou?’ Even viel ik stil, zag ik mijn zoon zijn haren achter zijn oren krullen en zich over zijn werkje buigen. ‘Niets.’ zei ik. ‘Hij is gewoon een prinses.’

Valentijn de Heer, Amsterdam