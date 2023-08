Opinie: ‘Met hospita’s hoeft geen misbruik gemaakt te worden van schaarse ruimte’

Beeld Vincent Spiering

‘Maak van het olifantenpaadje bij de RAI een echte route’

Een uit de hand gelopen olifantenpaadje, zo luidt de titel van een stuk in Het Parool over het fietspad tussen de gebouwen van de RAI. In de rubriek Kan dat niet anders? gaat het over een belangrijk onderdeel van het zogenaamde ‘plusnet fiets’, dat de fietser veilig, snel en comfortabel van de Schinkel langs station Zuid naar de Amstel voert. Kan het niet anders? Dat is is een terecht vraag, want het kan wel degelijk anders. Al heel lang geleden had het anders gemoeten, maar commerciële belangen van de RAI gingen voor.

Al jaren strijden buurtbewoners samen met de Fietsersbond voor een beter fietspad. Na eindeloze gesprekken met de RAI en stadsdeel Zuid leek er twee jaar geleden wat perspectief te komen: het deel onder het afdak zou een duidelijke afscheiding krijgen tussen fietsers en voetgangers. Natuurlijk was dat maar een kleine verbetering op het geheel van de beroerde route, maar het was een stapje vooruit. De reactie van het stadsdeel Zuid wekt daarom verbazing. Alsof het stadsdeel niet weet van de afspraken die gemaakt zijn over een nieuwe inrichting van dat deel van de route. Alsof het stadsdeel denkt zonder overleg met de gemeente een belangrijk stuk uit het plusnet weg te kunnen gummen. Het is niet aan het stadsdeel om te bepalen welke route plus- of hoofdnet fiets is. Die beslissing ligt bij de gemeenteraad. Het zou het stadsdeel sieren als ze van een olifantenpaadje nu eindelijk eens een volwaardige fietsroute zou maken.

Florrie de Pater, Fietsersbond Amsterdam

‘Hoe bijzonder is de Brettenroute?’

Een mooi verhaal over de relaxplekken in Nieuw-West in Het Parool van 29 augustus. Pal ten oosten van het Geuzenbos ligt het Landschapspark De Lange Bretten, dat zich kilometers lang uitstrekt tot de Seineweg, vlakbij Sloterdijk-Centrum en ten noorden van de Haarlemmerweg en -vaart.

Het is een immens natuurgebied waarin Schotse Hooglanders en kleine varkentjes aan natuurbeheer doen, samen met Landschap Noord-Holland en mensen van het stadsdeel. Naast natuur zijn er ook twee natuurspeeltuinen.

Wandelend, fietsend én struinend (soms via trekvlotjes) kan men het gebied beleven. Al dan niet met een app van NS-wandelroutes van station Halfweg naar Station Sloterdijk. Bijzonder, dat je via deze Brettenroute vooral over onverharde paden en door de natuur ook even kan snuffelen aan het Geuzenbos én de kunst langs het Brettenpad.

Pieter Boekschooten, Amsterdam

‘Met hospita’s hoeft geen misbruik gemaakt te worden van schaarse ruimte’

Met zeer veel belangstelling heb ik de artikelen gelezen over de kamernood onder studenten en de opleving van hospitaverhuur. Ik verhuur al jaren mijn logeerkamer aan studenten, tot nu toe altijd via via. Ik huur een sociale huurwoning en bepaal de huurprijs via het puntensysteem. Inclusief alle lasten kom ik niet boven de 400 euro per maand uit. Ik blijf ruim onder de vrijstellingsgrens. Ik roep al jaren dat er geen misbruik gemaakt hoeft te worden van schaarse ruimte.

Ik ben superblij met het initiatief van de gemeente Amsterdam en de organisatie voor hospita’s. Met corporaties echt een slag slaan en huisjesmelkers de wind uit de zeilen nemen: dat lijkt me een prima win-winsituatie. Ik vraag me alleen af waar de minimale grootte van de kamer op gebaseerd is. Mijn logeerkamer is tien vierkante meter en er wordt al jaren naar volle tevredenheid bij mij gewoond.

C. Dinee Amsterdam