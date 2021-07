Opinie: ‘Met het bestuur van de stadsdelen gaat het de goede kant op’

Wethouder Rutger Groot Wassink: voorheen groot tegenstander, nu niet meer. Beeld ANP

Op 7 december 2017 stond een stuk van mij in Het Parool over het gemeenteraadsbesluit tot de nieuwe bestuurlijke inrichting van de stad in stadsdeelcommissies met een benoemd dagelijks bestuur. Ik had me heel erg verbaasd over de invoering van dit nieuwe stelsel.

Geen van de toenmalige drie coalitiepartijen leek het echt goed te vinden en de voltallige oppositie vond het eensgezind zo helemaal niks dat zij een motie van afkeuring tegen de wethouder van toen indienden. Mijn conclusie was dan ook helder: ‘Grote kans dat er over vier jaar weer een flink debat zal zijn hierover, de betrokkenheid bij deze stadsdeelcommissies is wel heel zwak.’

Op 7 juli was er opnieuw een debat daarover in de raad, in iets minder dan vier jaar dus. De sfeer was nu totaal anders. De grootste (en bij tijd en wijle onproductief vervelende) tegenspeler van toen in de oppositie is nu de betrokken wethouder. Rutger Groot Wassink blikte dan ook in zijn beantwoording aan de raad met enige schaamte terug op zijn rol van destijds. Deze keer is er duidelijk met elkaar, coalitie en oppositie, gewerkt om democratischer en invloedrijkere stadsdeelcommissies neer te zetten. Zo hoort het ook in Nederland-coalitieland.

De bijdrage van de toen op een na grootste opponent, de PvdA, was nu eveneens heel werkbaar. Ook zij zitten nu in de coalitie. Woordvoerder Hendrik-Jan Biemond, maar niet alleen hij, pleitte voor drie punten ter versterking van de commissies: het explicieter vastleggen van hun instrumenten, het krijgen van budgetbestedingsrecht en een benoemingsprocedure voor de dagelijkse bestuurders waarbij de stem van de commissieleden zwaar weegt. Goede democratische verbeteringen dus en zo kwamen er nog wel meer langs.

Laat ik niet te positief eindigen; het werd ook wel duidelijk dat men de gouden norm voor de stadsdeelcommissies nog niet te pakken heeft. Evaluatie ervan moet dan ook blijven en daarmee gaat het proces tot democratisch verbeteren ook zeker nog wel door.

Het besef lijkt er nu raadsbreed wel te zijn dat er draagvlak moet komen voor wat je doet met de stadsdeelcommissies. Bij het openbaar bestuur begint dat altijd met dat ze ook echt wat kunnen en daarvoor lijken nu veel meer mogelijkheden.

Peter S. Visser (oud-gedeputeerde Noord-Holland), Amsterdam