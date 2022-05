Opinie: ‘Met Gronings gas kunnen we onafhankelijk van Rusland worden – en geld verdienen’

Vanwege aardbevingen met veel schade tot gevolg besloot het kabinet te stoppen met gaswinning in Groningen. Beeld REUTERS

Het is ronduit stuitend en populistisch dat de oorlog in Oekraïne wordt misbruikt voor een oproep tot energiebesparing. De huidige overheidscampagne is vooral een listige U-bocht om haar eigen falen op de energieleveringszekerheid te maskeren.

De Rijksoverheid roept in haar campagnes op: ‘Er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland.’ Met dat ‘iets’ bedoelt men dan vooral: zuinig zijn met energie, de thermostaat een paar graden lager, korter douchen en als het aan sommige politieke partijen ligt de maximumsnelheid verlagen naar 90 kilometer per uur. Gewoon dus de besparingsmaatregelen die we toch al doen vanwege de klimaatagenda en om energie te besparen vanwege de torenhoge energielasten. Maar dat heeft werkelijk niets van doen met de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.

Onze energie-‘crisis’ en de daarmee samenhangende hoge gasprijzen zijn vooral toe te schrijven aan strategische fouten bij de Nederlandse overheid met betrekking tot het Groningendossier. Door onze eigen gasproductie drastisch terug te schroeven is Nederland in één klap volledig overgeleverd aan gasexporterende buitenlanden, waaronder voor een heel klein deel Rusland.

Heulen met de vijand

Nog vóór de Oekraïnecrisis, namelijk in het vierde kwartaal van 2021 al, stegen de gasprijzen al tot ongekende hoogten door schaarste en een sterk stijgende vraag op de wereldmarkt. Dat had niks te maken met Poetins ‘speciale operatie’ die pas op 24 februari 2022 begon. Vooral de transitie van kernenergie naar aardgas in Duitsland en sterk toenemende vraag vanuit Azië waren hier debet aan.

De oorlog in Oekraïne toonde het kwade gezicht van een Russische president en Nederland als ‘land in de regio’ ging massaal in actie om te helpen. Oekraïne kan rekenen op onze empathie. Dat wij Russisch gas inkopen past niet in dat emotionele plaatje, want wij financieren op deze wijze de vuile Russische oorlog. Het wordt nog nét niet geserveerd als ‘heulen met de vijand’!

Zo tracht men ons te verleiden om vooral heel snel meer energie te besparen. Dit narratief is echter een heel simplistische, en vooral misleidende framing die ons wordt voorgeschoteld.

Eigen gasvoorraad aanspreken

We hebben onze grote gasafhankelijkheid vooral over onszelf afgeroepen door Gronings gas per 2022 resoluut af te sluiten en ons compleet over te leveren aan de grillen van de wereldmarkt. Daar kwam in 2018 (besluit Wiebes) geen Rus aan te pas! Andere tijden nu vragen andere inzichten en rigoureuze bijsturing van beleid. Willen we écht iets doen om onze gasimportafhankelijkheid verkleinen, dan moeten we onze eigen gasvoorraad weer aanspreken.

We hebben nog voldoende gas in de bodem om snel onze afhankelijkheid van de wereldmarkt af te bouwen, acuut de wintervoorraden voor komend stookseizoen aan te vullen en de leveringszekerheid zonder extreme prijsvolatiliteiten veilig te stellen. Daarmee drukken we acuut de gasprijs, wat ten goede komt aan de economie, productie van goederen en mitigatie van groeiende energiearmoede.

En nóg belangrijker: we ‘kopen’ heel veel tijd, zo’n 10-15 jaar, om gestaag te werken aan de energietransitie, klimaatdoelen en een verstandige uitfasering van aardgas. Last but not least: we verdienen, in plaats van inkopen, zelf weer veel geld om de Groningse huiseigenaren ruimhartig te compenseren.

Khing Go, Arnhem