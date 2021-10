Opinie: ‘Met een sterk links progressief blok kunnen we in Amsterdam de koers bepalen’

Amsterdamse leden van GroenLinks en PvdA willen beide fracties na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 samenvoegen om zo als één team te onderhandelen over de vorming van een nieuw college. ‘Het is tijd om partijbelangen ondergeschikt te maken aan de belangen van de stad en zijn inwoners.’

In maart gaan wij naar de stembus om de koers van onze stad te bepalen. Een belangrijk moment, omdat Amsterdam de aankomende jaren voor fundamentele keuzes staat. Keuzes waarbij de politiek een cruciale rol speelt. Hoe zorgen we ervoor dat we onze stad binnen enkele decennia klimaatneutraal maken terwijl we de kosten én baten zo eerlijk mogelijk verdelen? Dat we het recht op een betaalbare woning in ere herstellen? Dat het niet uitmaakt in welke buurt je wieg staat voor de kansen die je krijgt in het leven? Kortom: wat wordt de koers van onze stad?

Er is een brede roep in Amsterdam om de stad socialer, groener en rechtvaardiger te maken. Het is aan de nieuw verkozen gemeenteraad en het volgende college om voor deze idealen effectief beleid op te stellen. Dit vraagt bovenal om een sterk, hecht en strijdbaar links progressief blok. Door nauw samen te werken kunnen we met succes onder meer werken aan het bestrijden van de klimaatcrisis, wooncrisis en groeiende ongelijkheid.

GroenLinks en de PvdA Amsterdam hebben onlangs duidelijk gemaakt voor welke koers zij staan en hebben twee krachtige verkiezingsprogramma’s opgesteld. Beide delen een visie waarbij mens en natuur centraal staan, met concrete en praktische ideeën om Amsterdam duurzamer en socialer te maken. De partijen zien betaalbaar wonen als een grondrecht, de klimaattransitie als een verdelingsvraagstuk en ongelijk investeren als noodzaak om gelijke uitkomsten te realiseren.

De afgelopen jaren zijn de PvdA en GroenLinks inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe gegroeid. De noodzaak om als linkse partijen te concurreren is voorbij. Het is tijd om de verschillen achter ons te laten en ons te richten op onze gedeelde idealen. Wij willen met een strijdbare samenwerking aan de slag om onze gemeenschappelijke visie voor Amsterdam te realiseren.

Met een sterk links progressief blok kunnen we als dominante kracht in Amsterdam de koers van de toekomst bepalen. Ook in het licht van de landelijke ontwikkelingen van onze partijen zien we dat de tijd hiervoor rijp is. Een nauwe samenwerking van fracties loont en onze achterbannen staan overtuigend achter deze landelijke samenwerking. In Amsterdam kan een strijdbare samenwerking tegenwicht bieden in een steeds verder versplinterde Gemeenteraad waar maar liefst veertien politieke fracties actief zijn. Het is voor de kiezer niet meer uit te leggen waarom wel voor de ene partij te stemmen en niet voor de ander.

Daarom vinden wij dat de kiezer die keuze niet hoeft te maken. Omdat onze overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Omdat we samen sterker staan dan gescheiden. Omdat Amsterdam een traditie heeft van leiderschap. Juist daarom moeten GroenLinks en de PvdA Amsterdam het goede voorbeeld geven en is het tijd dat wij onze samenwerking intensiveren. Wij doen daarom de volgende oproep.

Wij willen onze fracties na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 samenvoegen om zo als één team te onderhandelen over de vorming van een nieuw college en om de komende vier jaar als één team te opereren in de gemeenteraad.

Het is tijd om partijbelangen ondergeschikt te maken aan de belangen van de stad en haar inwoners. Wij roepen de partijleiders van beide partijen op om zo snel mogelijk de intentie uit te spreken om na de verkiezingen als gezamenlijke fractie de gemeenteraad in te gaan. Partijen die zich herkennen in deze koers en samen willen strijden voor een links-progressieve toekomst zijn uiteraard ook welkom.

Steun jij deze oproep? Onderteken dan de brief op www.roodgroenetoekomst.nl/amsterdam/

Gabriël van Rosmalen (mede-initiatiefnemer, lid PvdA), Sarah Biddle (mede-initiatiefnemer, lid GroenLinks)

Deze brief is inmiddels ondertekend door tientallen leden van zowel GroenLinks Amsterdam als de PvdA Amsterdam. Onder meer door Job Cohen, Walter Etty, Maarten van Poelgeest, Pieter Hilhorst, Freek Ossel, Andrée van Es, Jeroen Saris en Noor Keuning.