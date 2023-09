Opinie: ‘Met een onbeperkte huur heeft de huurder meer zeggenschap dan ik als verhuurder’

Waar gaat dit over? Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet vaste huurcontracten in werking, waarmee het weer de norm wordt om zelfstandige woonruimten voor onbepaalde tijd te verhuren in plaats van een beperkte termijn. Amsterdammers zijn daar overigens niet per se mee geholpen. ‘We worden gezien als wegwerpproducten.’

In het verleden heb ik kamers verhuurd in het huis waarin ik zelf ook woon, voor onbeperkte termijn. Met de meeste huurders was dat een hele positieve ervaring, maar niet met allemaal.

Er was er een die met een vriend coke nam en dan heel naar tegen me begon te doen. Hij zorgde er ook altijd voor om net geen drie maanden huurachterstand te hebben (dat is de grens waarbij je iemand de huur kunt opzeggen). Een ander had allerlei foute vriendjes die in huis en op straat liepen te schreeuwen.

Het is heel naar om zo’n huurder te treffen. Je voelt je niet meer thuis in je eigen huis. Eigenlijk heeft de huurder dan meer zeggenschap dan jijzelf als verhuurder. De enige mogelijkheid om niet meer met zo’n persoon samen te hoeven leven is namelijk om je huis te verkopen.

Als je een kamer verhuurt voor onbeperkte termijn heb je wel een proeftijd van 9 maanden waarin je zonder opgaaf van redenen de huur kunt opzeggen, maar huurders weten dat ook en gedragen zich in die eerste 9 maanden altijd netjes.

Gelukkig gingen de vervelende huurders op een gegeven moment uit zichzelf weg. Ik stopte met de verhuur.

Erg stressvol

De wet is op een gegeven moment veranderd, zodat je ook kon gaan verhuren voor een beperkte termijn. Op dat moment durfde ik weer te gaan verhuren.

Deze wet is ook niet ideaal, want na afloop van de huurtermijn mag je niet meer met dezelfde huurder een nieuwe termijn afspreken. Daardoor moeten mensen telkens gedwongen op zoek naar een nieuwe woonruimte respectievelijk naar een nieuwe huurder. Heel erg stressvol.

Per 1 januari gaat de wet weer veranderen. Dan wordt de mogelijkheid om te verhuren voor beperkte termijn weer afgeschaft. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar verhuur in je eigen huis of verhuur elders. Op dat moment zie ik me genoodzaakt om weer te stoppen met de verhuur. Als de huidige huurder vertrekt, komen mijn kamers dus weer leeg te staan.

Hooguit drie jaar

Wat mij betreft wordt de huurbescherming iets afgezwakt. Ik stel voor dat je, wanneer je als verhuurder ook zelf in de woning woont, zeg, drie jaar van tevoren moet kunnen aangeven dat je wilt stoppen met het huurcontract. Dan weet je dat je altijd weer de beschikking kan krijgen over je eigen huis. Zonder opgaaf van redenen en zonder rechtszaken te hoeven voeren. Je weet dan dat de pijn met deze ene vervelende huurder maar hooguit drie jaar duurt, en dat je daarna weer een leuke huurder kunt zoeken.

Het lijkt mij dat er veel extra kamers beschikbaar kunnen komen als de verhuurder, die zelf ook in de woning woont, deze extra bescherming krijgt.

Mark Ramen, Utrecht