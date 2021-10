Opinie: ‘Met die reusachtige joint zou Ajax niet zoveel presteren’

Beeld Getty Images/EyeEm

Sfeerverhogers

Goed dat zowel Edwin van der Sar als Erik ten Hag direct afstand nam van het spandoek in de Johan Cruijff Arena met de onnodig smakeloze teksten. Ook het spreekkoor voor onze bezoekende Brabantse landgenoten kan een goede update gebruiken, denk ik. Daar mag wel een beetje meer humor in, dan hebben we dat puberale tweede deel van de yell ook niet meer nodig.

In de Champions League hebben we die ‘traditionele’ yells voor PSV en Feyenoord ook niet en zonder is de sfeer nog beter, omdat we ons nog meer concentreren op het aanmoedigen van Ajax zelf.

En tot slot, zowel het historische Ajax als de huidige Ajacieden zouden natuurlijk niet zo veel presteren met de reusachtige joint die wordt afgebeeld, maar misschien vraag ik nu (echt) te veel.

Jeroen Bos, Amsterdam

Huiseigenaren belast

Klaas Knot (president van De Nederlandsche Bank) vindt dat een eigen huis in box 3 belast moet worden. Willen de politieke partijen in Nederland bekendmaken of zij achter dit plan staan zodat ik en met mij een zeer groot deel van de Nederlandse huiseigenaren in elk geval weten op welke partij we de eerstvolgende verkiezingen niet moeten stemmen.

Bob Joorse, Purmer

Niet vaccineren

In Het Parool van zaterdag beklagen mensen die niet gevaccineerd zijn zich over het feit dat ze worden buitengesloten. Ik wil geen oordeel vellen over de reden waarom ze zich niet willen laten vaccineren(daar kun je soms begrip voor hebben), maar tegen degenen die zich bewust niet willen laten vaccineren, zou ik willen zeggen: zorg dan ook dat je kenbaar maakt dat je niet in het ziekenhuis opgenomen wilt worden.

Lopen de opnames in het ziekenhuis verder op en komen er weer maatregelen, dan zijn de gevaccineerden daarvan ook de klos en worden zij in hun vrijheid beperkt. Het is een vrije keuze om je wel of niet te laten vaccineren, maar daar zijn dan wel consequenties aan verbonden. Accepteer die en ga niet lopen klagen.

Cisca van Elven, Monnickendam

Zeespiegelstijging

Na het IPCC, het milieuplatform van de VN, bevestigt het KNMI de zeespiegelstijging van meer dan 1,2 meter in 2100 nu ook. In Nederland wonen meer dan tien miljoen mensen in gebied dat voor overstroming gevoelig is. Te lang hebben we gedacht dat de Deltawerken ons zouden beschermen tegen de zee, maar met deze extreme veranderingen is tijdens de bouw geen rekening gehouden.

Neem de Maeslantkering, de ruggengraat van onze verdediging tegen de zee. Deze is ontworpen om eens in de 10 jaar dicht te gaan en heeft een faalkans van 1 op 100. In 2050 wordt verwacht dat deze kering jaarlijks tien keer dicht moet. Tussen 2050 en 2060 bestaat er dus statistisch gezien één keer de kans dat Nederland onbeschermd zal zijn en Zuid-Holland onder loopt. Omdat de bouwtijd van kustverdedigingswerken tientallen jaren vergt, moet de politiek nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst droge voeten houden.

Emiel Hofstede, Nice (Frankrijk)