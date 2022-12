Opinie: ‘Met dichte gordijnen voelt de sekswerker zich pas echt als een aapje in een kooi’

Beeld Vincent Spiering

Gordijnen dicht op de Wallen?

Ik val nog net niet van ongeloof van mijn stoel als ik in Het Parool van vorige week vrijdag lees over het plan om sekswerkers op de Wallen van achter gesloten gordijnen te laten werken. Het raadslid dat dit onzalige plan in een vlaag van verstandsverbijstering moet hebben bedacht, zegt zich zorgen te maken om respectloze uitingen van voorbijgangers. Brallende toeristen zouden zorgen voor ‘onwenselijke vernedering voor sekswerkers’.

Ik schrijf deze reactie in tranen. Hoewel ik zelf niet meer achter het raam sta, kan ik tot in mijn tenen voelen wat het effect zou zijn op mijn gemoedstoestand als ik afgesloten van de straat in een kleine donkere kamer zit, mensen voorbij hoor lopen – die ongetwijfeld op de ramen bonken – in afwachting van die ene klant die het nog ziet zitten om op deze manier gebruik te maken van mijn diensten.

Nú pas voel ik me als een aapje in een kooi. Mijn mening en mens-zijn volledig genegeerd, gedegradeerd tot ongewenst overlastveroorzakend individu. Om de schijn op te houden dat men zich druk maakt om mijn welbevinden, nog getolereerd maar alleen onzichtbaar. Ik word misselijk.

Onze burgemeester geeft aan dat er mogelijk weerstand van sekswerkers zal komen op dit plan en dat ze naar hen wil luisteren.

Ik smeek haar om dit ook echt te doen, want die ‘onwenselijke vernedering voor sekswerkers’ zal volkomen zijn op het moment dat u ze opsluit achter dat gesloten gordijn.

Mariska Majoor, Amsterdam

Gevaarlijk naïef

Toen de Amsterdamse rapper Auki dinsdag tot twintig jaar celstraf werd veroordeeld, knipte hij zijn enkelband door en vluchtte. Hoeveel boter heeft de rechter op zijn hoofd om iemand die zo’n lange gevangenisstraf boven het hoofd heeft hangen, toe te staan om vrij rond te lopen in afwachting van het vonnis? Dit incident is het zoveelste bewijs van hoe gevaarlijk naïef de rechters van dit land zijn. Of ze misdadigers nou flutstraffen geven of gelegenheid om te vluchten, aan alle slachtoffers die gemaakt worden door misdadigers die vrij zijn in plaats van achter slot en grendel zitten, hebben rechters schuld. Geen enkele crimineel heeft zoveel bloed aan zijn handen als de gemiddelde strafrechter.

Paul Verstappen, Amsterdam

Binnenstad kan barsten

Wethouder Van der Horst laat weten dat de aanpak van kades en bruggen op wankelen staat door geldgebrek. Enkele maanden geleden klopte ze zichzelf op de borst: ‘De Schiphollijn gaat er komen’. Maar de binnenstad laat ze barsten.

Jeroen van Bergen, Amsterdam

Jonas de walvis

Ik lees in Het Parool over Jonas, een wooncomplex op IJburg. Mooie architectuur. De foto’s brengen me terug naar mijn jeugd, toen we met de klas een bezoek brachten aan de geprepareerde vinvis Jonas die op veel plekken in Nederland te bewonderen was. Voor een dubbeltje mochten we naar binnen, het enorme beest in en we voelden ons een beetje de profeet Jona. Uit luidsprekers kwam het verhaal van de vangst en het bekende bijbelverhaal. Het stonk in de vinvis en iemand viel flauw.

Arjen Boswijk, Groningen