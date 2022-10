Opinie: ‘Met deze ophaalroosters voor afval zal Amsterdam in de middeleeuwen blijven’

Het ophalen van afval gebeurt de laatste jaren zo slecht dat in sommige wijken zelfs sprake is van een rattenplaag, stelt oud-VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé. Beeld Joris van Gennip

Vorige week heb ik betoogd dat de afvalproblematiek in de kern draait om het bijhouden van het ritme van de stad, inclusief nieuwe vormen van afvalcriminaliteit. Onlangs schreef deze krant namelijk dat prullenbakken op de Wallen worden opengebroken voor kleine statiegeldflessen. Als de gemeente hier niet snel optreedt, heeft de stad een nieuw (zwerf)afvalprobleem erbij.

De afvalketen bestaat uit drie fases: afval brengen, ophalen en verwerken. Om de eerste fase in goede banen te leiden, zo heb ik vorige week uiteengezet, zijn op korte termijn drie zaken nodig: meer (grote) bakken, logische afstand tussen die bakken en effectievere handhaving (hogere boetes, meer handhavers en camera-inzet).

Ophalen wordt in Amsterdam gedaan door de gemeentelijke dienst onder leiding van directie Afval & Grondstoffen. De gemeente heeft een wettelijke plicht voor afval ophalen. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat ze deze zelf ook uitvoert.

Ze kan het ook uitbesteden aan derden, zoals Amsterdam nu al deels doet voor afvalinzameling in de avonden en het weekend, waarover later meer. Het ophalen gebeurt de laatste jaren zo slecht dat in sommige wijken zelfs sprake is van een heuse rattenplaag en de GGD inmiddels waarschuwt voor gezondheidsrisico’s.

Geen capabel management

Om afval ophalen op de korte termijn in goede banen te leiden, zijn domweg drie zaken nodig: capabele ambtelijke aansturing, voldoende personeel en materieel en logische (en datagedreven) ophaalroosters en -routes. Deze zaken zijn nu afwezig waarmee de basis dus niet op orde is. In een recente evaluatie van een mislukt gemeentelijk experiment naar datagedreven afvalinzameling typeerde een medewerker van de reinigingsdienst de situatie treffend: “We zijn van de middeleeuwen naar de 23ste eeuw gesprongen met een te korte polsstok.”

Om bij het eerste punt te beginnen. Van capabel management is geen sprake en ‘basale werkprocessen zijn nog niet goed genoeg ingericht’, schreef het stadsbestuur vorig jaar september in een brief, waarin ook plots werd medegedeeld dat de directie Afval & Grondstoffen onder verscherpt toezicht kwam voor een periode van 2 jaar. Ik schrijf ‘plots’ omdat dit binnen enkele weken gebeurde na het aftreden van de toenmalige verantwoordelijke wethouder Laurens Ivens (SP).

Ivens hield de stad jarenlang ronkende masterplannen en stevige aanvalsplannen voor, die geen relatie hadden met de werkelijkheid en losgezongen bleken van het straatbeeld en van de klachten van Amsterdammers. Zo maakte hij uit sturingsinformatie van de gemeente op dat veel buurten ‘groen’ scoorden, dat wil zeggen ‘binnen target’.

Binnen enkele weken na zijn aftreden trok het stadsbestuur de beerput open bij de reinigingsdienst. Aangetroffen zijn typische problemen die wijzen op slechte aansturing. De dienst geeft meer geld uit dan mag en heeft dus slechte kostenbeheersing, kent een ongekend hoog (en langdurig) ziekteverzuim onder de eigen medewerkers van gemiddeld 13,5 procent (de norm voor publieke instellingen is 4 procent) en stuurt het personeel slecht aan, met ophaalroutes die vaak langs halfvolle containers gaan terwijl de volle containers worden overgeslagen.

Personeel en materieel

De tweede factor is voldoende personeel en materieel. Door het eerdergenoemde ziekteverzuim is er dus niet genoeg personeel en moet de gemeente regelmatig externen inhuren. Tegelijkertijd is het personeel ook nog eens beperkt inzetbaar in de avonden en het weekend, in ieder geval voor het schoonmaken van de parken en drukbezochte locaties, in verband met inflexibele werkroosters en stringente arbeidsvoorwaarden.

De gemeente is sinds kort in overleg hierover met de ondernemingsraad. Wat betreft het materieel, kunnen niet alle wagens alle ondergrondse containers legen. Sommige zijn te oud en te beschadigd, daarom huurt de gemeente regelmatig private wagens.

Bovendien lijken ze niet in staat automatisch het afval te wegen zodat pas achteraf de vullingsgraad geanalyseerd kan worden om de ophaalroutes te optimaliseren. Sterker, veel wagens hebben geen weegvoorzieningen waardoor de gemeente met het huidige materieel nooit kan overgaan tot beredeneerde ophaalfrequenties en -routes.

Hiermee komen we bij de derde factor: logische (en datagedreven) ophaalroosters en routes. Zoals gezegd is de basisinfrastructuur niet op orde. Uit beantwoording van raadsvragen bleek eerder dit jaar dat ophaalroosters van vuilnis in parken worden gemaakt op basis van ‘eigen waarneming’ van de reinigingsmedewerkers.

Daarnaast is de datakwaliteit van het primaire proces van onvoldoende kwaliteit. Amsterdam weet bijvoorbeeld niet precies hoeveel containers en materieel er zijn. En van de containers die wel in het vizier zijn, kloppen de geregistreerde kenmerken niet altijd en staan ze niet eenduidig geregistreerd. Men dient hiervoor zowel een intern systeem te raadplegen als een losse Excelsheet.

Uitbesteden

Al met al moet er dus capabeler aansturing komen (inclusief forse kostenbeheersing), meer personeel dat langdurig inzetbaar is (ook in avonden en weekenden), modern materieel en beredeneerde ophaalroosters voor afval. Met ophaalroosters op basis van eigen waarneming of niet-geregistreerde containers zal Amsterdam in de ‘middeleeuwen’ blijven.

Als de Amsterdamse politiek een verbeterslag bij de reinigingsdienst lastig vindt, kan de gemeente overwegen de afvalinzameling volledig uit te besteden. Zeker gezien de positieve ervaringen met het private bedrijf dat nu wordt ingezet op drukke locaties. Het voordeel van uitbesteden is dat de gemeente de ophalende bedrijven kan afrekenen op concrete resultaten, zakelijke aansturing en een schone stad.

Eind 2022 komt wethouder Zita Pels (GroenLinks, Afval) met een langverwacht plan hoe Amsterdam de afvalplaag wil oplossen en hoe de ambtelijke aansturing van de reinigingsdienst structureel verbeterd zal worden.

Hier hebben niet alleen de reinigers – voor wie ik veel respect heb gezien hun onmogelijke werkomstandigheden – recht op, maar ook de Amsterdammers die jaarlijks de hoofdprijs betalen (441 euro voor een gezin) aan afvalstoffenheffing terwijl hier slechte dienstverlening tegenover staat. Amsterdam is te mooi voor puinhopen.

Hala Naoum Néhmé, is politiek econoom, essayist en voormalig raadslid voor de Amsterdamse VVD. Beeld Van Nerum Tammy