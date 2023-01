Opinie: ‘Met dertig dagen vegan eten red je de wereld niet’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Twaalf jaar geleden besloot ik van de ene op de andere dag geen dieren meer te eten. Ik vond het zielig, vervuilend en bovendien niet meer van deze tijd. In het begin was vegetariër zijn lastig. Ik miste de Unox in mijn stamppot, de spek in de pannenkoek en het gemak waarmee ik me op feestjes kon verschuilen achter de schaal bitterballen.

“Ben je ziek?” werd me wel gevraagd. Of: “Lust je wél kip en vis?” Wanneer ik dan antwoordde dat dat ook dieren waren, veranderde de toon: waren mijn schoenen niet ook gemaakt van dieren? En dat bankstel: “Je zit op een dode koe!”

Het zette me aan het denken.

Ik las me in, bekeek op YouTubefilmpjes over bewustzijn en een betere wereld. Ik begon leren schoenen te weren, droeg een jas van polyester. Ik deed mijn dode zitkoe cadeau aan de kringloop om de hoek en vond er op Marktplaats een fauteuil voor terug – vlekkerig, maar velours en dús verantwoord. Melk kwam voortaan van een haverplant, ik deed mijn kinderen op de Vrije School en at allen nog eieren van eigen kip. Mijn ecologische voetafdruk moest krimpen.

Obsessie voor winkelwagens

Ik ontwikkelde een obsessie voor winkelwagens, mandjes, kassabanden bij de supermarkt en kon mijn ogen niet afhouden van wat andere mensen kochten. Als iemand een pak kiloknallers, knakworsten of een dozijn bleke eieren afrekende, klakte ik met mijn tong en schoof het pakje Beyond Meat-burgers een stukje verder op de band naar voren.

Borrelen of uiteten deed ik niet meer. Als ik op een barbecue werd gevraagd, was er voor mijn konijnenvoer altijd een hoekje op het rooster gereserveerd: naarmate het bier rijkelijker vloeide, werden de vetpiepende worsten en de spareribs steeds meer mijn kant op gepookt. Ik zei er niets van. Maar als God bestond, wist ik eerder dan hij wie naar de hemel moest en wie naar de hel.

Op de veerboot naar Texel, las ik iets over de VeganChallenge: van 1 tot en met 30 januari moest heel Nederland plantaardig eten. Ik besloot van vegetarisch veganistisch te maken. Als een beter mens kon ik mijn vakantie niet beginnen.

Op het bungalowpark waar ik verbleef en in het nabijgelegen dorp was niets te eten. Op water en bier na, was er ook niets te drinken te krijgen. Ze zijn hier zo ver nog niet, suste ik mezelf en fietste naar Den Burg – dé stad van het eiland. Daar zou ik terecht kunnen voor een kop koffie met worteltaart. Ik zou er meteen proviand voor de rest van de week in slaan.

Lege tas

Dertig minuten, zes cafés, drie lunchrooms en één supermarkt later had ik een droge tong van het praten – “nee, geen sojabonen, sojamélk. M-E-L-K!” Ik had nog niets eetbaars kunnen vinden.

Met een lege tas slenterde ik de winkelstraat door, terug naar waar ik begonnen was. Op zoek naar mijn fiets. Halverwege begonnen mijn benen te zwalken, minderde ik vaart. Ik wist dat ik snel iets moest eten, of ik zou met mijn principes en idealen helemaal nergens meer komen.

Ik bekeek de etalages die ik passeerde. Rundvlees, gelatine, stremsel, scharrelei. Kan sporen van melk bevatten, viel te lezen op de producten die werden aangeboden.

Ter hoogte van de Hema hield ik stil. Naast de beugel waarin ik mijn fiets had achtergelaten lag het kettingslot slap op de grond. De fiets zelf was nergens te bekennen.

Ik draaide me om, keek de Hema binnen. Er was een restaurantje. De letters boven de vitrine leken het tegen mij te hebben: hotdog! Ik deed een stap naar voren, ademde nog een keer diep in.

Molentje met worsten

Zo zorgvuldig als ik hem had opgebouwd, zo snel verdween mijn hang naar een betere wereld. Als vanzelf stapte ik op de toonbank af. Ik keek niet om me heen toen ik naar het molentje met worsten wees. Ik zei: ‘met saus, graag.’

De saus werd in het broodje gekwakt, de worst erachteraan.

Ik at mijn buit leunend tegen de lege fietsbeugel en keek de straat in. Mensen gingen winkel in en winkel uit. Ze vulden hun tassen, maakten een praatje, liepen verder of pakten hun fiets.

Ik leek te schuilen achter een schaal bitterballen en hoopte een hotdog lang dat niemand naar mij zou kijken, zoals ik al die jaren naar hen gekeken had. Ik gooide het servetje in de prullenbak en dacht: met 30 dagen veganistisch redden jullie de wereld niet. Daar was ik zelf ook niet in geslaagd.