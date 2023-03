Opinie: ‘Met de trein door Europa reizen is een onaangenaam avontuur’

Met de trein door Europa reizen leidt vaak tot frustratie, stelt lezer Charlotte Borggreve. Beeld SEM VAN DER WAL/ ANP

Als je je zorgen maakt over de toekomst en je ecologische voetafdruk zo veel mogelijk wil beperken, kost dat tijd en geduld. Maar je geduld wordt wel erg op de proef gesteld als je besluit om met de trein te gaan reizen.

Het klinkt zo mooi: heerlijk door de verschillende Europese landschappen zoeven, terwijl je geniet van een versnapering die je op het station of in de trein hebt gekocht. Uitgerust op je bestemming aankomen, tevreden over het feit dat je zo min mogelijk CO 2 hebt uitgestoten.

Helaas is de werkelijkheid anders: stel dat je ervoor kiest om met Interrail te reizen. Hun slogan lokt je met: ‘Verken moeiteloos heel Europa en geniet van meer vrijheid dan ooit’. Dat lijkt heel aantrekkelijk, maar helaas verandert die enorme vrijheid in een enorme frustratie omdat je in de meeste internationale treinen een reservering moet hebben, die je niet bij Interrail kan maken, maar in elk land bij de eigen spoorwegen, die hun eigen regels en voorwaarden hebben. Niks lekker op de bonnefooi reizen: mij kostte het meer tijd om mijn reizen te regelen dan al die reizen met Interrail samen. Als je dan hulp wil van Interrail, stuit je tegen een muur van helpdeskchatbots waar je niet doorheen komt.

Dus dan maar gewone kaartjes kopen bij NS International. Het eerste deel, reserveren en kopen van kaartjes gaat makkelijk. Maar dan komt het: de reis zelf. Treinen rijden vaak niet of zijn vertraagd, en de regels en voorwaarden in elk Europees land zijn weer anders. Dan kan het zijn dat je door vertragingen of schemawijzigingen je reserveringen kwijt bent, maar dat je dan vervolgens geweigerd wordt in treinen die wél rijden.

Zo heb ik laatst in Duitsland, waar ik strandde door een kapotte trein, uren gewacht op een trein verder, omdat de trein die er wel stond, weigerde om mensen zonder reservering mee te nemen. Of die keer dat de trein vanuit Zwitserland een (onaangekondigde) schemawijziging had waardoor ik via Brussel terug moest en aldaar niet met de Thalys mee mocht, terwijl de andere internationale trein was uitgevallen.

Het reizen door Europa wordt op die manier een onaangenaam avontuur.

Voorstel: richt een onafhankelijke organisatie op die overzicht heeft over het gehele Europese spoorwegnet. Die ervoor gaat zorgen dat de verschillende spoorwegen op één lijn komen. Dat je in elk Europees land met je kaartje op elke internationale trein mee kan. Dat je op één plek je kaartjes kan boeken en je plaats kan reserveren. Zodat treinreizigers makkelijk en met up-to-date informatie kunnen reizen. En daaraan gekoppeld een interrailsysteem met zo min mogelijk regels en voorwaarden, zodat je echt spontaan kunt reizen zonder alles ruim van tevoren ingewikkeld te moeten regelen.

Charlotte Borggreve, Amsterdam