Opinie: ‘Met de sluiting van de beste avondmarkt van de stad verdwijnen weer meer rafelranden’

Dat De Avondmarkt de deuren moet sluiten raakt elke bewoner van de buurt. Beeld Jurre Rompa

Wij, inwoners en bezoekers van de Staatsliedenbuurt in Amsterdam, zijn in diepe rouw. Na het lezen van het bericht dat De Avondmarkt aan de De Wittenkade moet gaan sluiten door een verdubbeling (!) van de huur komen wij in opstand om dé Avondmarkt te behouden.

Ten eerste, en om enig misverstand te voorkomen: de eigenaren van De Avondmarkt konden geen opvolger vinden om de winkel te runnen en uiteraard gunnen wij hun hun rust en pensioen. De berichten duidden er echter op dat dit onontkoombaar was, terwijl deze keuze een gevolg is van de afloop van het huurcontract, een dubbele huurverhoging (die potentiële opvolgers niet kunnen ophoesten) en de vermoedelijke bedoeling van de particuliere eigenaar om het pand te verkopen – dit (net als vele andere bijzondere plekken in Amsterdam) als direct gevolg van de aanhoudende neoliberale marktwerking binnen ons hoofdstedelijke woningnetwerk.

Die aanhoudende marktwerking is wederom een teken dat het voortschrijdende kapitalisme doorwerkt in de persoonlijke levens van hardwerkende mensen. Want zoals iedereen weet is De Avondmarkt een begrip in de Staatsliedenbuurt. De winkel dient als sociale ontmoetingsplek voor buurtbewoners, bezoekers op doorreis, daklozen voor de deur en hardwerkend personeel. Dat het doek moet vallen voor de winkel laat zien dat de hardnekkige gentrificatie in Amsterdam een dolk in het hart is van kleinschalige, sympathieke en authentieke winkels.

Houvast en dagelijks sociaal contact

Met tranen in de ogen moesten wij vervolgens aanhoren hoe werknemers na (in sommige gevallen) veertig jaar trouwe dienst afscheid moeten nemen van het werk dat hun houvast en dagelijks sociaal contact bood. Een avondmarkt met een dergelijk aanbod aan verse, mooie en veelzijdige producten bestaat niet meer in de stad. Dat de winkel de deuren moet sluiten raakt werkelijk elke bewoner van de buurt.

Daarom is het tijd voor een tegenbeweging, een verzet tegen de oogverblindende werking van het grootkapitaal dat familiebedrijven kapotmaakt, waardoor essentiële en écht Amsterdamse winkels plaats moeten maken voor internationale beleggers, fastfoodketens en andere externe partijen. We roepen de gemeente, de stadsdeelcommissie, potentiële nieuwe eigenaren, groepen als Mokum Kraakt en diverse woningbouwcorporaties, inwoners van de buurt en andere belangenorganisaties op om petities te ondertekenen, te protesteren en actie te ondernemen.

De sluiting van de beste avondmarkt van de stad is het zoveelste bewijs dat de rafelranden van de stad dreigen te verdwijnen – laat dat niet zomaar toe!

Met deze oproep aan de lezers van Het Parool – en, met het verspreiden van dit bericht in alle uithoeken van Amsterdam – hopen wij een vuist te vormen. Niet alleen tegen misstanden als deze, maar om een grotere verloedering tegen te gaan die werkelijk de hele stad aangaat.

Boaz Groenendaal en Menno Grootveld, Amsterdam

Ook namens: Alies Fernhout, Anja Meulenbelt en Jarmo Berkhout (Mokum Kraakt)