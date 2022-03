Opinie: ‘Met de mogelijke terugkeer van kamp-Jonk bij Ajax zullen ook het gekonkel en de ruzies terugkeren’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Met de mogelijke terugkeer van kamp-Jonk bij Ajax zullen ook het gekonkel en de ruzies terugkeren’

Tien jaar geleden veroorzaakte Johan Cruijff, betweterig vanuit zijn luie stoel in Barcelona, onder het mom van ‘revolutie’ chaos bij Ajax. Het heeft jaren geduurd eer de puinhopen waren opgeruimd. In 2016 sloot Jordi Cruijff zich aan bij de groep Wim Jonk, de zelfbenoemde hoeders van de voetbalerfenis van Johan Cruijff. Jonk werd ooit in Het Parool de splijtstam bij Ajax genoemd.

In 2018 zei Jordi Cruijff dat het hem speet dat Ajax de ideeën van zijn vader liet verwateren en dat de club de kant van Marc Overmars had gekozen. Het heeft Ajax echter wel weer op de voetbalkaart gezet.

Nu lezen wij dat het bestuur van Ajax Jordi Cruijff polst om Overmars op te volgen. Ons lijkt deze ontwikkeling ongewenst en wij vrezen dat de terugkeer van het kamp-Jonk, met entourage en bv’tjes, ruzies en gekonkel het gevolg zullen zijn. Als dat de nieuwe koers van Ajax gaat worden, moeten de seizoenkaarten er maar aan geloven.

Yvonne Kesler en Henk Jan Gortzak, Haarlem

‘Van Weezel: zó kwetsbaar zó fragiel en zó sterk’

Wat een mooie column van Natascha van Weezel in Het Parool van afgelopen maandag. Zó kwetsbaar zó fragiel en zó sterk als alleen vrouwen kunnen zijn. Diep respect voor een vrouw die zo open over een groot verdriet kan schrijven.

Wim van Dam, Broek in Waterland

‘Een standbeeld voor Poetin, alstublieft!’

Wanneer ik de afgelopen dagen de berichten over de oorlog in de Oekraïne in Het Parool lees, kan ik alleen maar mijn grote dankbaarheid uitspreken voor Poetin. Hij heeft er namelijk in zijn eentje voor gezorgd dat de vrije en democratische wereld eensgezind optreedt en dat we bereid zijn vluchtelingen op te nemen. Een standbeeld voor die man!

Rudy Schreijnders, Maarssen

‘Plant voor elke torenflat gewoon een bos’

Het Parool geeft een onthullend inkijkje in de denkwereld van ster (en spektakel)architect Winy Maas. Frappant dat hij naast daken ook gevels van (opgeleukte) torenflats wil bekleden met bomen. Hij erkent dat het boven de twintigste verdieping ‘minder groeit en bloeit’. Kostbare ‘luwtenissen’ en ‘veel glazen schuttinkjes’ zouden (enig) soelaas moeten bieden.

Uit kostenoverwegingen, maar ook gelet op het uiteindelijke resultaat (erg povertjes) zou het beter zijn voor elke torenflat elders ‘gewoon’ een fraai en voor iedereen toegankelijk bos te planten.

Maarten Racz, Enschede

‘Hoe kunnen we obesitas bestrijden met al die snacks?

Hoe kan het toch, dat overal bij de kassa’s schappen vol liggen met ongezonde snacks en vitrines vol frisdrank? Als het zo belangrijk is om obesitas te bestrijden, dan is toch de eerste zet snacks en frisdrank niet voor het grijpen te leggen? Een bezoek aan de bouwmarkt, overleef ik heus wel zonder snack en cola.

Aggy Rienstra, Amsterdam