Opinie: ‘Met de e-bike blijft er weinig over van onze nuchtere fietscultuur’

'Analoge' fietsen naast een fatbike. Beeld ANP

Jarenlang moest de fietser voor eigen rechter spelen. Gehaast en blind door rood fietsen, auto’s afsnijden en steevast voorrang opeisen – terwijl de automobilist werd vervloekt.

Dit gedrag heeft zich uitbetaald. In het hart van Amsterdam liggen nu fietsstraten geasfalteerd als slagaders. Tijdens spitsuren zorgen deze aderen dat de stad ademt. De fietser heeft hier voorrang, wat ertoe leidt dat je op de fiets sneller en veiliger naar werk kan of de kinderen naar school kan brengen. Auto’s worden zo uit de stad verdreven. Er was strijd voor nodig, maar de oorlog is dus gewonnen.

Maar zoals vaker, in een periode na de oorlog, openbaart zich nu een interne onderlinge onrust die op de fietsstraten heerst. Wat gebeurt er met het dominantievacuüm dat auto’s hebben achtergelaten? Tot nog toe leidt de anarchie tot ordinair ellebogenwerk tussen fietsers onderling. Een spierballenstrijd die de e-bike ruim aan het winnen is.

Je moet niet gek opkijken wanneer een fietsbolide je met 40-50 kilometer per uur plots inhaalt, ondanks de maximumsnelheid op de fietsstraat van 30 km/u voor alle weggebruikers. Muisstil dat de e-bikes ook nog eens zijn. Het enige wat je hoort is het rubber dat zich op het wegdek beplakt. Doodeng.

De fiets heeft de auto vervangen. Ook in prijs. Voor e-bikes worden vele havercappuccino’s overslagen en duizenden euro’s neergelegd. Spaargeld dat ook gebruikt kan worden voor een hypotheek. Om maar een plekje op de sociale rangorde te claimen.

Nog altijd staat de fiets symbool voor onze Nederlandse nuchterheid. Trots zelfs. Wereldsteden lieten de stad inrichten naar voorbeeld van de Nederlandse fietscultuur. Maar ‘lekker de fiets pakken’ is weinig nuchter meer te noemen. Er wordt met catwalkallures over de fietsstraten gefietst, waarbij de fiets het podium is waarop je jezelf etaleert. Geen praktisch vervoermiddel, maar een sociaal statussymbool dus. Zo is de nuchtere fietscultuur meer en meer een mythisch verhaal aan het worden.

Hoewel er zelfs onderling zeer grote verschillen zijn tussen de e-bikers (van bakfiets tot eenpersoonsfiets of fatbike) is de straat momenteel nog verdeeld in twee kampen: e-bikes en ‘analoge’ fietsen. De walging van analoge fietsers jegens de e-bikes is gigantisch. Voor de analoge fietser kan de werkdag niet beter beginnen dan een e-bike met pech langs de weg zien staan. Bevrediging laat zich openlijk van het gezicht aflezen.

Maar op termijn zullen ook analoge fietsers toegeven aan een e-bike. Dat lijkt een natuurwet gebaseerd op de gemakzucht van de mens. Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? Vasthouden aan een analoge fiets heeft veel weg van de koppige norse man die maar niet toe wil geven aan het genot van stuurbekrachtiging. En daarom, tot op heden, in een tuffende roestbak rijdt.

Heeft het verlies van nuchterheid dan geleid tot een grotere waardehechting aan sociale status? Of heeft een grotere waardehechting aan sociale status geleid tot het verlies van nuchterheid? Dat is een vraagstuk waar wij ons nu al mee bezig zouden moeten houden. En de laatste vraag is denk ik verontrustender dan de eerste.

Atze Lourens, Amsterdam