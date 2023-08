Opinie: ‘Met de afschaffing van het cum laudepredicaat moeten geneeskundestudenten een andere motivatie vinden’

Meerdere geneeskundefaculteiten willen geen cijfers meer geven voor de coschappen, waardoor ook het predikaat cum laude vermoedelijk vervalt. Controversieel, maar volgens Thijs Sluiter wel gerechtvaardigd, omdat het huidige beoordelingssysteem volgens hem beslist niet objectief is.

Eind vorige maand kwam in het nieuws dat in navolging van het VUMC, drie andere geneeskundefaculteiten (Maastricht, Rotterdam en Utrecht) ook voornemens zijn om het beoordelingssysteem voor de coschappen te veranderen. Concreet betekent dit dat er geen cijfers meer worden gegeven aan geneeskundestudenten, maar dat zij alleen nog beoordeeld zullen worden op grond van ‘gehaald’ of ‘niet gehaald’.

Bijkomstig gevolg is ook dat het eervolle predicaat ‘cum laude’ (zeer waarschijnlijk) zal verdwijnen. Dit voorstel kan rekenen op veel kritiek met het voornaamste argument dat coassistenten op deze manier de kans wordt ontnomen om te excelleren en zich zo te onderscheiden.

De geneeskundefaculteiten hopen echter met de nieuwe manier van toetsen de nadruk te leggen op het leerproces en minder op het presteren. Ze verwachten dat de prestatiedruk voor studenten af zal nemen waardoor het risico op mentale problemen en een burn-out vermindert. Daarnaast denken de universiteiten met de afschaffing ook betere artsen op te leiden, omdat het ‘niet meer draait om de eenling die wil excelleren, maar om iemand die in teamverband wil leren en samenwerken’.

Objectieve criteria ontbreken

Dit zijn wat mij betreft voldoende valide argumenten om cum laude af te schaffen, al vraag ik mij wel af of het aantal burn-outs daadwerkelijk zal verminderen. Geneeskundestudenten leggen zichzelf in bredere zin veel druk op om te presteren met vaak als uiteindelijke doel om in opleiding te komen tot medisch specialist. De opleidingsplekken zijn immers heel schaars (ongeveer 5 plekken om chirurg te worden per 300 studenten bijvoorbeeld) en cum laude kán dan helpen om jezelf te onderscheiden.

Het probleem met cum laude voor geneeskunde is echter dat het in de huidige vorm ontbreekt aan objectieve criteria waarop studenten worden beoordeeld. Tijdens de coschappen loop je feitelijk als stagiair een bepaald aantal weken mee op een afdeling, meestal 2 of 3 weken. Een nogal korte periode om als beoordelaar een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de student en daarnaast hebben bijvoorbeeld introverte studenten meer tijd nodig om uit hun schulp te kruipen en zich te profileren.

Weinig tijd voor feedback

Gedurende de coschappen lopen studenten met heel veel artsen mee en richting het einde van elk specifiek coschap, worden de beoordelingen gegeven door een medisch specialist. Deze heeft helaas vaak vanwege de torenhoge werkdruk in de zorg beperkte interactie gehad met de student. Daarnaast zorgt diezelfde werkdruk er ook helaas voordat de beoordelaar meestal weinig tijd heeft voor uitgebreide feedback, wat ertoe kan leiden dat de verkregen beoordeling niet overeenkomt met de kwaliteit van de student.

Logischerwijs zijn er ook grote verschillen tussen beoordelaars onderling en is er bij sommige geneeskundestudenten bekend welke afdelingen bij welke ziekenhuizen hoge scores geven. Het verkregen cijfer is dus niet alleen subjectief, het is theoretisch ook mogelijk om bij de indeling van je coschappen die specifieke ziekenhuizen uit te kiezen zodat jouw kans op cum laude toeneemt. En het is ook mogelijk om op tactische momenten om tussenbeoordelingen te vragen zodat de eindbeoordeling gemiddeld omhoog gaat, evenals je kans op cum laude.

Meer een intrinsiek gedreven motivatie

Het afgelopen jaar is het aantal cum laudediploma’s fors gestegen. Aan de Universiteit Leiden studeerde volgens mijn opgevraagde cijfers afgelopen collegejaar (2022-2023) 16 procent van de geneeskundestudenten cum laude af, waar dit de voorgaande jaren nog ongeveer 12 procent was.

Afgelopen jaar studeerde zelfs 5 procent van de studenten summa cum laude af, tegenover 2 procent in de jaren daarvoor. De vraag is of de kwaliteit van de studenten gestegen is (ze zaten bijna allemaal nog in hetzelfde curriculum) of dat de extreme focus van geneeskundestudenten op het verkrijgen van cum laude ten grondslag ligt aan deze stijging.

Het is hartstikke goed dat geneeskundestudenten willen excelleren, maar het zou veel meer een intrinsiek gedreven motivatie moeten zijn met een nadruk op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het ontbreken van objectieve criteria, rechtvaardigt mijns inziens het afschaffen van cum laude in zijn huidige vorm voor de master geneeskunde.

Laten we hopen dat met deze afschaffing geneeskundestudenten worden gestimuleerd om andere en objectievere manieren te vinden om zich te onderscheiden en zo alsnog hun weg te vinden, wat hopelijk zal leiden tot een nieuwe generatie toekomstbestendige artsen die zullen werken als echte teamspelers.



Thijs Sluiter is masterstudent geneeskunde aan de Universiteit Leiden en promovendus op de experimentele vasculaire geneeskunde aan de afdeling Heelkunde (Vaatchirurgie) bij het LUMC

Thijs Sluiter