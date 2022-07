Opinie: ‘Met al die MeTooregels bedenk je je toch wel drie keer voordat je voor een klas gaat staan’

Beeld Rink Hof

Verbijsterd was ik door het artikel in de krant van afgelopen zaterdag over de wijze waarop de MeToogolf ook leraren (in het voortgezet onderwijs) in de klem heeft. Dat het erg was, wist ik wel, maar zo erg... Dat een dansleraar erop getraind moet worden hoe hij het beste een danspas corrigeert, dat kinderen tijdens de gymles niet langer door een docent opgevangen worden, maar door een medeleerling (met alle gevolgen van dien!).

De aandacht, tijd en geld die nu in het onderwijs besteed worden aan zaken die de normaalste zaak van de wereld zouden moeten zijn, zou ieder weldenkend mens toch liever aan de inhoud van de vakken besteden?

Ik wil absoluut niet de misstanden bagatelliseren, die zeker zullen plaatsvinden, en ook niet de impact daarvan op de slachtoffers. Ik vind het ook goed dat dit grondig aan de kaak wordt gesteld, maar ik vraag me af of we (soms) niet ‘doorslaan’ en of er soms ook geen misbruik gemaakt wordt van de MeToodiscussie. Ik krijg de indruk dat we van uitzonderingen regels maken, in plaats van omgekeerd.

Schromelijk tekort

Er is al een schromelijk tekort aan leraren, maar als je dit allemaal leest, bedenk je je toch wel drie keer voor je voor een (middelbare school)klas gaat staan, nog afgezien van de karige beloning?! Weg spontaniteit, altijd op eieren lopen; je zou er een burn-out van krijgen!

Ik weet ook geen oplossing, helaas! Behalve misschien de suggestie dat we iets ‘nuchterder’ met deze situaties moeten omgaan en meer structuur en regels moeten bieden. Wat is er mis mee om aan het begin van ieder schooljaar één algemene les te houden, waarin de normen worden gesteld:

‘Zo zijn onze manieren, jullie willen met respect behandeld worden, wij willen dat dat wederzijds is. Wij zijn een gezonde school waarop MeToogedrag geen regel is, maar een verschrikkelijke uitzondering, die niet getolereerd wordt. Daar willen we dus ook niet meer aandacht aan besteden dan gerechtvaardigd en strikt noodzakelijk is. Dus geen insinuaties als een leraar volstrekt integer z’n arm om een verdrietig kind heen slaat; wij denken dat jullie volwassen genoeg zijn om zelf het onderscheid te kunnen maken tussen goed en fout.’

‘En verder is het hier de regel dat jullie ‘decent’ gekleed op school verschijnen en niet half bloot alsof je naar het strand gaat of er net vandaan komt. Dat is tevens een goede oefening voor later, wanneer je ook niet half gekleed op je werk kunt komen.’

Terug naar vroeger? Dat is dan maar zo, maar ik denk dat we minder bang moeten zijn om grenzen en regels aan de jeugd te stellen. Daar is niks mis mee, het biedt zelfs houvast.

Lous Akkerman, Amsterdam