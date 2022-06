Opinie: ‘Met al die etensresten op straat heeft mijn kat helemaal geen tijd voor exotische vogels’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Hebben flitsbezorgers echt zo veel klanten?’

Om hun toegevoegde waarde voor de stad te onderbouwen beweren de flitsbezorgers, zoals onlangs ook de directeur van Gorillas (Het Parool, 1 juni), dat een derde van de Amsterdammers klant zou zijn van een flitsbezorger. Als dit regelmatige bestellers zouden zijn, zou de hele stad echt vergeven moeten zijn van flitsbezorgers, wat (nog) niet het geval is. Waarschijnlijker is het daarom dat op een van de drie Amsterdamse adressen weleens een bestelling is afgeleverd, waarbij mogelijk ook bestellingen van toeristen zijn meegeteld en waarbij het ook de vraag is of het echt unieke klantadressen betreft. Of delen de onderling fel concurrerende flitsbezorgers hun klantinformatie, zodat dubbelingen kunnen worden verwijderd? Misschien kan in een volgend interview eens gevraagd worden wanneer iemand als ‘klant’ wordt geteld en hoe ze tot een gezamenlijke telling zijn gekomen?

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Zo creëren we een mini-Poetin’

Jarenlang kon het Poolse rechtssysteem aan democratie inleveren en voor de 36 miljard euro aan coronasteun zou Polen eerst ontslagen rechters weer aan moeten stellen. Maar omdat Polen nu het bureau dat de rechters ontslaat opheft, krijgen ze van Europa alsnog de miljarden. Er is nog steeds niets substantieel anders volgens de rechters en zij voelen zich verraden. Europa is blijkbaar toch niet zo eensgezind als maar vier van de zevenentwintig eurocommissarissen tegenstemmen. Alle lidstaten willen eensgezind zijn met sancties voor Rusland, maar zo creëren we toch een mini-Poetin in Europa? Ik vrees dat Frans Timmermans nog een stevige strijd zal moeten voeren.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Katten kun je trainen’

Niet elke kat vangt vogeltjes of muizen. Wij hebben ruim dertig jaar katten gehad en nog nooit is er één thuis gekomen met een vogel of muisje. Mijn katten kwamen buiten, maar bleven in onze eigen tuin. Dat is een kwestie van trainen. Op hetzelfde moment zaten er ook veel vogels in de tuin. Die bleven gewoon zitten en hebben zich nooit bedreigd gevoeld, anders waren ze wel weggevlogen.

Dit land is een land van verboden en wetten geworden, daar is geen gebrek aan. Als ik jonger was, zou ik gaan emigreren.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘Mijn kat heeft geen tijd voor exotische vogels’

Mijn kat moest ik aanschaffen vanwege de vele ratten in het Oostelijk Havengebied en die draait overuren doordat mensen dagelijks zakken vol brood en andere etensresten op straat smijten voor duiven en meeuwen. Zolang dat geschiedt, heeft de kat helemaal geen tijd voor exotische vogels.

Irene Beuker Orloff, Amsterdam

‘Schipholwerknemers, denk op tijd aan je toeslagen’

Heel fijn dat er een akkoord is tussen Schiphol en de vakbonden, waardoor de werknemers een forse loonsverhoging krijgen. Terecht! Wat mij echter zorgen baart, is het volgende. De meeste medewerkers zullen op dit moment zorg- en/of huurtoeslag ontvangen, omdat ze zo weinig verdienen. Wie gaat deze medewerkers informeren dat ze aan de Belastingdienst moeten doorgeven dát ze meer gaan verdienen? Als ze dat niet doen, krijgen ze volgend jaar het bericht van de Belastingdienst dat ze te veel zorg- en/of huurtoeslag hebben ontvangen en dat ze die terug moeten betalen! Dat bedrag kan aardig oplopen. Een taak voor Schiphol en de vakbonden?

José van Elk, Hilversum