Opinie: ‘Mensen vrezen de restricties meer dan het coronavirus zelf’

Ik ben niet gevaccineerd tegen corona. Ik ben niet bang voor corona, noch voor het vaccin. Ik ben blij dat er een vaccin is. Een vaccin voor mensen die kwetsbaar zijn en niet op de intensive care belanden. Want dat was waar het allemaal om te doen was toch? De overbelasting van ic’s voorkomen.

De regering zegt dat vaccineren vrijwillig is, maar zo voelt het niet. De publieke veroordeling van mensen die zich niet laten vaccineren is snoeihard en heeft gevolgen voor mijn bewegingsruimte. Een app waarmee je toegang krijgt tot een redelijk normaal publiek leven vind ik ronduit eng en niet passen in een democratische rechtstaat.

Ik ben politiek links voorgesorteerd en zie mensen van wie ik hou verschuiven naar het FvD, zoals mijn vader, mijn beste vriend en mijn buurvrouw.

Ik doe moeite het gesprek aan te gaan met mensen met allerlei meningen. Maar termen als wappie, schaap, normie of antivaxxer zetten ons tegenover elkaar. Dit is naar mijn mening een buitengewoon kwetsbaar klimaat en een voedingsbodem voor totalitair beleid.

Nu we anderhalf jaar verder zijn is het gesprek over de kwetsbaarheid van onze democratie amper losgekomen. Ik wijt dat aan de paniek die bewust door de regering gezaaid is. Kritiek op coronarestricties wordt gevaarlijk geacht, adviezen van het RIVM worden beschouwd als religieuze dogma’s.

Onze regering stapelt maatregel op maatregel, evalueert haar beleid niet, communiceert geen afwegingen en onzekerheden, slechts een dagelijks wijzigende stelligheid. De immateriële schade die de restricties hebben berokkend is schrikbarend. Ik mis een afweging van deze schade ten opzichte van de relatieve winst van de vrijheidsbeperkingen. Ik zie een overheid in paniek. En ervaar om mij heen dat mensen de restricties meer vrezen dan het virus zelf.

In dit debat hebben linkse volks­vertegenwoordigers hun taak schromelijk verzaakt. De voorheen linkse term solidariteit, die staat voor het vermogen om onbaatzuchtig op te komen voor de zwakken en gemarginaliseerden, is volledig gekaapt en betekent nu dat we gedwee de coronaregels moeten gehoorzamen.

Waar is nu de solidariteit met andersdenkenden? Maakt niet juist pluriformiteit onze democratie sterk? Linkse politici zouden minderheden moeten beschermen en waakzaam moeten zijn voor een totalitaire overheid die het publieke debat smoort.

Dit is een fundamenteel gesprek over de weerbaarheid van onze democratie en solidariteit. Ik doe mee.

Jupijn Haffmans is oud gemeenteraadslid van Amsterdam en onderdeel van De Vierde Golf, een collectief voor linkse coronapolitiek.