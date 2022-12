Opinie: ‘Mensen als Hannie Schaft mogen vereerd worden als helden, want dat is wat ze waren’

Hannie Schaft werd op 17 april 1945 op 24-jarige leeftijd gefusilleerd. In het Verzetsmuseum worden zowel zij als haar beul, de beruchte nazi Emil Rühl, uitgelicht. Beeld Nationale Hannie Schaft Stichting

Bas Soetenhorst analyseerde in Het Parool van zaterdag 17 december glashelder de commotie over het vermijden van het woord ‘helden’ in de vernieuwde tentoonstelling in het Verzetsmuseum. Kort na de heropening had een vriend, die als kleuter dankzij onderduik in Limburg de oorlog overleefde, me gebeld met de opmerking dat het tijdschrift Helden van mijn dochter Barbara, eigenlijk Mensen moet heten. “Het Verzetsmuseum vindt dat je niet meer over helden mag spreken, maar het over mensen moet hebben, vandaar.”

Toen we in 2009 het eerste exemplaar van Helden overhandigden aan Johan Cruijff, antwoordden we op de vraag wie onze echte helden zijn, met oprechte instemming van Cruijff zelf, zonder aarzelen: Jelle en Jeltje de Vries. Dit Friese echtpaar bood mijn ouders en mijn in 1942 geboren broer Awraham Philip eind 1943, in hun boerderij in het Friese Oudega-Kolderwolde, met groot gevaar voor eigen leven kosteloos onderduik aan. Ze werden een echte ‘heit en mem’ voor mijn broer die vanaf dat moment Bertje de Vries heette.

Vergrijzing

Volgens de vernieuwde opvattingen van het Verzetsmuseum zijn us heit en mem geen helden maar mensen die ook hun zwakheden kenden. Had dan de naam van het museum bij de heropening veranderd in Mensenmuseum. Directeur Liesbeth van der Horst reageerde zaterdag op het schrappen van het H-woord ‘dat ze dat achteraf niet zo had moeten zeggen, dat ze niemand had willen kwetsen’. Dat heeft ze bij uitstek wel gedaan. Bovendien was haar collega Karlien Metz, conservator van het Verzetsmuseum, 28 november bij Tijs van den Brink op Radio 1 zeer stellig: ”De heldenstatus gebruiken wij niet, juist vanuit educatief oogpunt. Bestaan helden? Goede vraag, ik denk van niet.”

Ontkenning van helden in het verzet lijkt naadloos aan te sluiten bij de zogeheten vergrijzing waarvoor de helaas overleden hoogleraar Evelien Gans regelmatig waarschuwde en die glorieerde rond de lancering van het boek Oorlogsouders in 2017, over de beruchte SS’er Van Boetzelaer. Dankzij dat leugenachtige boek moesten we geloven dat mensen net zo makkelijk collaboreerden als verzet pleegden.

Hannie Schaft en haar beul

Met al die informatie bezocht ik de vernieuwde tentoonstelling. Als journalist weet ik dat het gaat om details. Details maken het verschil, door details onderscheid je je, in de sport en in het leven. En juist in die details schiet het museum tekort, zoals in de volkomen identieke aandacht qua vorm en inhoud voor verzetsheld Hannie Schaft en haar beul, het fanatieke lid van de Sicherheitsdienst, de beruchte nazi Emil Rühl. Alsof een verzetsheld en een overtuigde nazi qua gezagsverhouding ook maar enigszins te vergelijken zijn. Schaft zette haar eigen leven 24 uur per dag op het spel, werd op 17 april 1945 op 24-jarige leeftijd gefusilleerd. Haar toen veertigjarige Duitse beul had als bezetter een onbeperkte, absolute macht en werd na de oorlog veroordeeld tot slechts achttien jaar. Ik kan in archieven niets over die Rühl terugvinden, maar waarschijnlijk heeft hij vanaf 1955 nog een mooi leven gehad, zoals zijn fanatieke SS-broeder Van Boetzelaer.

Bij aandacht voor de mij onbekende NSB’er Gerard Moorman (1923-1987), die als lid van de Waffen-SS aan het oostfront was betrokken bij de vernietiging van dertien Russische tanks, lees ik: ‘De NSB’ers en Duitsers zien hem als held’. De enige keer dat het woord held wordt genoemd, voelt toch een beetje als een intrinsieke dolkstoot naar mijn helden die geen helden mogen heten.

Video met boodschappen

Aan het eind van de tentoonstelling verschijnt een doorlopende video met boodschappen van een tiental Nederlanders, zoals van de tijdelijk uit Rusland naar Nederland uitgeweken columnist van Het Parool Derk Sauer. “Ze hadden een citaat van mij gebruikt dat ik nooit had geuit. Gelukkig kon ik dat nog net rechtzetten,” liet hij mij weten. Ook VVD-parlementariër Ulysse Ellian mocht een boodschap meegeven die is ondertekend met ‘Ulysse Ellian, gevlucht uit Afghanistan, lid Tweede Kamer’. De indruk wordt gewekt dat de 34-jarige Ellian een gevluchte Afghaan is. Het echte verhaal is dat zijn vader, de Leidse hoogleraar Afshin Ellian, in 1988 is gevlucht uit Iran. Wachtend op doorreis ontmoette hij in Afghanistan zijn latere vrouw. Kort nadat zoon Ulysse in Afghanistan was geboren, kon het jonge gezin doorreizen naar Nederland. Beschouw deze ontbrekende informatie over een gevluchte Iraniër, ‘gevlucht uit Afghanistan’, ook maar als een detail.

Samengevat kun je de naam Verzetsmuseum met zijn nieuwe opvatting over ‘mensen’ van het verzet een contradictio in terminis noemen, de kop en schotel met de beeltenis van Anne Frank. Juist omdat verzetshelden zichzelf nooit als helden zagen, moeten wij overlevenden en nabestaanden ze blijven eren als onze helden.

Frits Barend is journalist, tv-en radiopresentator, columnist en uitgever