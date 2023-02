Opinie: ‘Meisje met de fluit kan onmogelijk een snelle studie van Vermeer zijn’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Argumenten dat Vermeer Meisje met de fluit schilderde zijn summier’

Het Meisje met de fluit kan onmogelijk een snelle studie van Vermeer zijn. Recent onderzoek heeft bij Het melkmeisje uitgelicht hoe een eerdere verflaag van zijn hand eruit ziet. Zoals ook zichtbaar bij ander werk van Vermeer is hij daarbij veel grover van penseelstreek. De treffende rondingen en opbeurende lichttinten zijn steeds op diverse plekken aanwezig, zij het in andere kleurschakeringen.

Deze manier van schilderen is duidelijk afwezig bij Meisje met de fluit. Zij mist de specifieke kenmerken van de hand van Vermeer en is daarmee slechts een eindresultaat in de stijl van de meester. Conclusie: Meisje met de fluit is geen Vermeer, zoals ook de National Gallery of Art in Washington onderschrijft. Waarom blijft het Rijksmuseum met kunsthistoricus Gregor Weber dan toch het tegendeel beweren?

Kunst wordt veelal bepaald door een selecte groep die zichzelf als expert ziet, regels en randvoorwaarden bepaalt over en voor anderen: zoals wat en wanneer iets kunst is; wie kunstenaar mag zijn en subsidie krijgt; het kunstwerk in bezit mag hebben of zich rechtmatig eigenaar van een kunstwerk mag noemen. Dat bepaalt veelal niet de kunstenaar zelf of het publiek, onwetend en onbeduidend geacht.

Weber verwijst naar Meisje met de rode hoed als argument dat Vermeer niet altijd zo realistisch en verfijnd schildert als men wellicht denkt. Summier om Meisje met de fluit daarom als originele Vermeer te beschouwen. Veel andere argumenten staven het tegendeel.

Vermeer komt uit het tijdperk dat in Nederland tot voor kort en met trots de Gouden Eeuw werd genoemd, tevens ons koloniaal verleden inluidend. Dit kan wellicht de starre houding van Rijksmuseum verklaren. Vermeer vertegenwoordigt de zo geprezen ‘zonnige’ zijde van deze periode. Aan deze vermaarde Nederlandse kunstenaar mag geen enkel schilderij verloren gaan; de ware koopmansgeest. Zevenentwintig exemplaren tentoonstellen is niet genoeg om onze nationale pracht en praal uit te drukken.

Nederland heeft moeite zijn koloniaal verleden als zwarte bladzijde te beschouwen, om afstand te doen van topstukken. In eerdere tijden geconfisqueerd van vermeend primitieve volkeren met dito kunstuitingen, heeft het Rijksmuseum zijn koloniale handelswijze doen gelden. Blanken die primitieve kunst imiteren of integreren zijn geniaal; nazaten met intuïtief kunstzinnige kwaliteiten slechts amateur.

Het is lastig om gemaakte fouten te (h)erkennen, liever worden fouten verdoezeld met drogredenen. De boel listig afleiden en ermee wegkomen, ongeacht of een ander daardoor wordt geraakt. Economie gaat voor rechtmatigheid, is eeuwenlang Hollands devies. Het Rijksmuseum heeft haar koloniale gedachtegoed nog aan zich kleven.

Indien het kunstwerk niet door een tijdgenoot, naaste of leerling kan zijn vervaardigd, is het een vervalsing. Mogelijk een Van Meegeren, hij heeft immers bekend meerdere ‘Vermeers’ te hebben vervaardigd. Deze conclusie beduidend meer aannemelijk dan dat Meisje met de fluit een Vermeer is. Waar het Nederlands koloniaal gedrag en handelen betreft, is logica en rede ver te zoeken.

Teja van Geenen, kunstenaar, Borger

‘Mogelijk was het een zelfportret’

Marien Faber heeft mogelijk gelijk dat Meisje met de fluit een zelfportret is. Maar misschien vergist ze zich dat het probleem bij mannelijke geleerden ligt, aangezien mannelijke geleerden dit schilderij en de gelijke studie Meisje met de rode hoed al als zelfportretten hebben geïdentificeerd. Faber volgde ook recente deskundigen in de bewering dat Vermeer geen leerlingen had. Hij had geen officiële leerlingen, maar hoefde zijn eigen kinderen ook niet als zodanig te registreren.

Dit en ander relevant bewijsmateriaal werd besproken in mijn boek Vermeer’s Family Secrets: Genius, Discovery, and the Unknown Apprentice uit 2009 en in een essay in Artibus et Historiae. Daar stelde ik toen al dat deze en andere schilderijen vermoedelijk ten onrechte aan Vermeer zijn toegewezen en mogelijk door zijn oudste dochter Maria Vermeer zijn geschilderd.

De familie hield haar activiteit geheim om een schuld aan de bakker terug te betalen door haar schilderijen als die van haar vader te laten gelden. Ondanks een conferentie over het onderwerp in 2013 en lovende kritieken van wetenschappers buiten het veld, hebben Nederlandse wetenschappers deze benadering en haar impliciete feministische these simpelweg genegeerd of verworpen.

Onder hen ook de vrouwelijke curator van de National Gallery of Art in Washington, naast de mannelijke curatoren van het Rijksmuseum, die elkaar overigens tegenspraken en de taak om een plausibeler oplossing te vinden overlieten aan anderen, zoals Marien Faber.

Benjamin Binstock, Amsterdam

‘Zal ik genieten van Vermeer in het Rijks?’

Kees Keijer richt in Het Parool nu zijn scherpzinnige blik op de expo van Vermeer in het Rijks. Uiteraard is hij enthousiast over ‘superster’ Vermeer. Toch aarzel ik of ik zal komen genieten van de fabelachtige visuele poëzie van de ‘sfinx van Delft’.

Terecht stipt Keijer bijvoorbeeld de grote Rembrandtexpo aan. Door de enorme toeloop bleek het onmogelijk de werken van deze andere nationale held goed te bekijken. Tevens maakt Keijer melding van de gelikte (en soms wat potsierlijke) presentatie. Draperieën heeft een genie als Vermeer niet nodig, één schilderij in één zaal lijkt erg onhandig. Filevorming, zonder mogelijkheid om in de zaal wat anders te bewonderen, ligt voor de hand.

Keijer vermeldt ook dat nu alle Vermeers uit Nederlandse collecties verzameld zijn in Amsterdam. Veel van zijn topwerken hebben de Nederlandse liefhebbers derhalve al vele malen kunnen bestuderen. Wellicht gaat de echte liefhebber derhalve niet naar deze blockbuster.

Maarten Racz, Enschede