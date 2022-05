Opinie: ‘Mein Kampf’ lezen is niet gevaarlijk, maar juist verstandig

De eerste editie van Mein Kampf. Beeld ANP

Daar zit je dan weer op de bank tv te kijken, zappend van het ene naar het andere programma. Het is alweer twee weken geleden sinds 4 mei: dodenherdenking. Je denkt daar helemaal niet meer aan. De hele gedachte van stilstaan bij de verschrikkingen van de geschiedenis, is kort na de herdenking als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch kan je daar wat aan doen. Je kan vaker stilstaan bij oorlog en vernietiging én je kan beter leren begrijpen waarom zoveel Joden zijn vervolgd. Hoe? Lees Hitlers boek Mein Kampf.

We denken wel te weten wat er gebeurd is met de Joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn vervolgd; bijeengedreven, opgesloten en vergast. Toch is deze kennis enkel het begin. Om de oorzaken ervan te begrijpen is veel meer nodig. Dat Hitler een hekel had aan Joden, is niet genoeg.

In Mein Kampf beschrijft Hitler zijn strijd. Die gaat onder andere over het vernietigen van het Joodse ras. Hij beschrijft redenen waarom Joden minderwaardig zouden zijn en hoe hij ze zou willen vervolgen. Er staat duidelijk en soms ook concreet beschreven wat het ‘Jodenprobleem’ zou zijn.

Gek genoeg kijkt men raar op als je zegt dat je het boek leest of hebt gelezen. Wat moet je nou met het boek van Hitler? Waarom zou je zulke gruwelijke dingen ooit willen lezen? Nou, om er iets van te leren!

Wegkijken en niet willen weten wat er gebeurd is, dat is juist gevaarlijk. We zijn daardoor steeds minder op de hoogte van wat er toen is gebeurd en hoe dat zich heeft kunnen afspelen. Op deze manier zijn we vatbaar voor de fout dergelijke zaken niet serieus genoeg te nemen.

Dus wat moet er nu gebeuren? Lees Mein Kampf of een ander boek, naslagwerk of informatief stuk over de oorzaken van het geweld tegen Joden. Het gevaar ligt namelijk op de loer, altijd en overal. Onze taak? Onszelf verrijken met datgene dat we niet willen aanhoren.

Melvin Heersema, filosofiestudent, Groningen