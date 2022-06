Opinie: ‘Meewerken en dankbaarheid van boeren in plaats van protest zou passend zijn’

Beeld ANP

Vanaf de ruilverkavelingswet van 1954 zijn enige honderden miljarden gemeenschapsgeld In de landbouwsector gepompt. De winsten die daarmee gemaakt werden kwamen merendeels niet terecht bij de boeren, maar bij de toeleverende industrie en verwerkende en bedrijven. Het heeft er wel voor gezorgd dat het landelijk gebied werd ontsloten, drooggelegd, verkaveld en opgeruimd.

Het resulteerde in natuur, opgesloten in reservaten en een sterk vereenvoudigd landschapsbeeld. En zelfs daar bleek de natuur niet veilig. Intussen strompelden de boeren en de sector van schandaal naar schandaal. Boekhoudfraude, slachthuizen, mestmaffia, Q-koorts en recent de zogenaamde stikstofoplossende staltechnieken die niet doen wat ze moeten doen. Wat dit laatste betreft gaat het om een vergelijkbare oplichterij als het dieselschandaal in de auto-industrie.

Medelijden?

De oplossing van de stikstofproblematiek gaat 32 miljard gemeenschapsgeld vergen. Bovendien zal een deel van de landbouwbedrijven en de toeleverende en verwerkende industrie verdwijnen. Alleen Rabobank ontspringt de dans. Dit omdat een belangrijk deel van het gemeenschapsgeld doorgesluisd gaat worden, als aflossing van de bij deze bank aangegane schulden.

Medelijden? Dat valt te bezien. Immers wanneer de protesttractoren weer gaan rijden wordt vergeten dat de landbouwsector in al die tientallen jaren zich niet één keer heeft verontschuldigd of geëxcuseerd bij hun buren in het landelijk gebied, de natuur, bos- en landeigenaren en beheerders. Integendeel. Kenmerkend voor de sector is het ontkennen, het zich schaamteloos afficheren als beheerders van het landschap, de waterkwaliteit en stikstofbestendige natuur als oplossing promoten.

De realiteit is echter deze keer dat de stikstofproblematiek links dan wel rechtsom met heel veel gemeenschapsgeld moet gaan worden opgelost. Meewerken en dankbaarheid in plaats van protest zou daarom deze keer meer op zijn plaats zijn.

Rob Nas, Amsterdam