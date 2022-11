Opinie: ‘Meerderheid omwonenden is vóór een nieuw Meervaarttheater in de Sloterplas’

Er is niet over omwonenden heen gewalst bij de inspraak over de locatie van een nieuw Meervaarttheater, schrijft Jorine van Hooijdonk. Tegenstanders hebben hun bezwaren niet met feiten onderbouwd en alternatieven hebben ze evenmin aangedragen.

Ik erger me aan het opiniestuk van Peter van den Berg. Hij vindt dat er over omwonenden is heen gewalst bij het besluit om een nieuw theater te bouwen in Nieuw-West. Hij schaart zich persoonlijk onder de tegenstanders, want omwonend aan de Sloterplas. Ik ben dat laatste ook en deel zijn analyse niet.

Laten we even teruggaan naar de feiten. In de gemeenteraad is een meerderheidsbesluit genomen voor een aanzienlijke publieke cultuurinvestering in Amsterdam-Nieuw-West, die onder andere de bloei van theater de Meervaart van een passende behuizing voorziet en de ambitie heeft om qua vernieuwende groene architectuur een topprestatie te leveren.

Een dergelijke publieksinvestering is van groot belang voor ons stadsdeel, maar evenzeer voor de stad als geheel. Het is daardoor een besluit dat niet alleen vanuit stadsdeelniveau begrepen en genomen kan worden.

Complotmodus

Er is géén complot gesmeed om de Sloterplas aan te tasten. Er is een voorkeurslocatie aangewezen, na onderzoek van diverse locatiemogelijkheden. Die voorkeurslocatie was tegenover het huidige theater op de zuidoever van de Sloterplas.

Uit de enquête onder omwonenden over de locatie bleek geen massale tegenstand, integendeel. Er was een kleine meerderheid voor, tot verbazing van tegenstanders, die zich dat niet kunnen voorstellen. Zij gingen in de complotmodus staan. Ook werden angstbeelden gepresenteerd over een betonnen kolos en het volbouwen van de Sloterplas. De tegenstanders kregen ruim mediapodium.

Voorstanders en inwoners van Amsterdam die er neutraal in staan, lieten zich niet horen: er is toch al een raadsbesluit genomen? Maar zo belangrijk werd het hier kennelijk toch gevonden om de moeite te nemen te laten weten dat men de visie van het stadsbestuur onderschrijft.

Gedurfde cultuurinvestering

En dat is sowieso opmerkelijk, want nergens in binnen- of buitenland worden vooruitziende cultuurinvesteringen met enthousiasme ontvangen. Menig wethouder struikelt erover, maar een gedurfde cultuurinvestering blijkt daarna een geweldige booster te zijn voor een gevarieerd investeringsklimaat, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid. Dat is de visie die het stadsbestuur en de raad hier in Amsterdam hebben getoond.

Dat overstijgt het belang van direct omwonenden van de Sloterplas, maar hun belangen zijn wel degelijk meegewogen in die eerste voorkeurslocatie. Met de participatierondes is aan die belangen nog beter tegemoetgekomen. Het valt me op dat opiniemakers die steeds spreken van ‘over de bevolking heen walsen’, de cultuursector zelf en de ondernemers in Osdorp gemakshalve negeren als belanghebbenden, alsook de meerderheid van voorstanders wegpoetsen in hun betoog.

Iedere inwoner is uitgenodigd om over verdere invulling van dit raadsbesluit feedback te geven en mee te denken. Er zijn vervolgens diverse gespreksrondes gehouden met de burgers die zich hadden aangemeld. Kosten noch moeite werden gespaard om iedereen te bereiken.

Ik was één van die participanten en ik vond het een prettige ervaring. De gesprekken werden heel goed voorgezeten. Iedereen kwam aan bod. Een gesprek is wel iets anders dan alleen vanuit aannames tegen elkaar staan toeteren. Met respect voor elkaars verschillende invalshoeken en opinies kwamen we tot ideeën en inzichten, waar we vooraf niet aan gedacht hadden.

Compromis

En uiteindelijk kwam daar het advies voor de verschuiving van de locatie naar de zuidoosthoek van de Sloterplas uit voort. Het stadsbestuur heeft dat advies overgenomen, hoewel het duurder uitpakt. Om daar het hoofd aan te bieden is de hoteloptie op Meer en Vaart weer in beeld. Dat heet een compromis.

Tegenstanders hebben tot nu toe geen enkel alternatief naar voren gebracht, behalve een opknapbeurt van het huidige, te krappe gebouw. Daarnaast hebben ze locaties aangedragen waarvoor men de moeite niet heeft genomen om te onderzoeken of die beschikbaar of geschikt waren. Evenmin heeft men aannames over natuurverlies en grenzeloze bouwhonger met feiten onderbouwd. Er is alleen geargumenteerd op vooronderstellingen over draagvlak.