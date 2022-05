Opinie: ‘Meer zorgpremie betalen als je dik bent? Nederland slaat door’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Politieagent Lieke Hester is een inspiratiebron’

Wat een geweldig interview in PS van de Week van zaterdag 14 mei met politieagent Lieke Hester. Ik vind haar een inspiratiebron voor iedereen. Als 84-jarige oud-Amsterdammer, voorheen woonachtig in de buurt van de Jordaan, herinnert het interview mij aan de oerregels van een echte Amsterdamse politieagent. Haar houding: goudeerlijk, oprecht betrokken, zeer collegiaal, voor de duivel niet bang – al bezorgt dat laatste mij als plaatsvervangend grootvader (als ik het zo mag zeggen) een zekere bezorgdheid over haar veiligheid. Laten we hopen dat criticasters en geestelijk gestoorden het interview lezen en ervan leren.

Klaas Taams, Emmen

‘Meer zorgpremie betalen als je dik bent? Nederlands slaat door met regels’

Het gaat steeds verder de verkeerde kant op met de firma-Nederland: vier op de tien Nederlanders vinden dat mensen die ongezond leven een hogere zorgpremie moeten betalen. Maar hoe bepaal je of iemand slecht eet? Niet iedereen die slank is, eet per definitie gezond. Die kan alsnog een torenhoog LDL-cholesterol hebben en daarmee zeer ongezond zijn. Of iets familiair is bepaald of een verkeerde eetgewoonte – ook daarin zit verschil.

Zelf eet ik biologisch. Ik haal alles vers bij de boer, inclusief vlees. Ik eet nauwelijks vet, snack niet, sport elke dag (ook in coronatijd) en ben toch te dik. Eén keer per jaar meld ik me op verzoek van de huisarts voor een check-up. Straks zou ik worden gestraft met een hogere zorgpremie omdat ik te dik ben maar wel gezond? Moet niet gekker worden.

Wat is de volgende stap? Iemand die niet kan hinkelen, moet meer premie betalen? Want ja, dat doe je op één been en kan je dat niet dan is er iets mis met je evenwicht. Natuurlijk, het is overtrokken, maar daar gaan we wel naartoe op deze manier. Nederland slaat door met alle regeltjes. Dat is dan ook het enige waar geen tekort aan is in dit land.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘Financiële bijdrage als je donor wil worden, dat is onbegrijpelijk’

In Het Parool van 17 mei stond een berichtje over het tekort aan stamceldonoren. Ik dacht: ik meld me meteen aan. Maar helaas: ik bleek te oud, aanmelden kan maar tot en met 55 jaar. De ‘beste’ stamcellen komen van jongeren tussen 18 en 35 jaar. Zij kunnen zich dan ook gratis aanmelden.

Ben je ouder, dan kost de aanmelding 35 euro. Er is ook een aanvullende eis: om stamcellen te kunnen doneren moet je een BMI tussen de 18 en 30 hebben. Op zich begrijp ik het wel. Op oudere leeftijd neemt de kwaliteit van de stamcellen af en zwaardere donoren hebben meer bijwerkingen van medicatie. Maar gezien het tekort aan donoren vind ik de financiële bijdrage voor donoren boven de 35 jaar echter onbegrijpelijk.

Rudy Schreijnders (72 jaar), Maarssen

Weer ook de opgevoerde fatbikes van de fietspaden

Met ongekende voortvarendheid probeert de gemeente de darkstores aan banden te leggen, waarvoor hulde! Na de biro’s is de volgende stap wat mij betreft het weren van de asociale, te hard rijdende en opgevoerde fatbikes en VanMoofgoofs van de fietspaden. Een helmplicht en strikte handhaving zal in ieder geval al een beetje helpen tegen de ‘ikke ikke en de rest kan stikken’-mentaliteit.

Lex de Lang, Amsterdam