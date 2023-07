Opinie: ‘Meer Tweede Kamerleden nodig om ook de kleine problemen te tackelen’

Wat mensen zich volgens Nordin Kole niet realiseren, is dat met een kabinetsval niet alleen de grote problemen vertraging oplopen, maar ook de kleinere. Beeld Getty Images

Er komen weer verkiezingen aan na een rommelige kabinetsval. Een val die wellicht bedoeld was om van asiel weer een groot thema te maken. Het is een van de vele grote problemen waar Nederland mee kampt. Maar wat mensen zich niet realiseren, is dat met een kabinetsval het veelvoud aan zogenaamd kleine problemen weer vertraging oploopt.

De kleine problemen waar ik het over heb, zijn vaak geen kleine problemen voor de mensen waar ze betrekking op hebben. Neem bijvoorbeeld de aanpassingen van de transgenderwet. Waar een transgender persoon nu nog terug moet reizen naar de geboortegemeente om het gender aan te passen in het paspoort, zou de nieuwe wet dat mogelijk moeten maken in de gemeente waar diegene woont. Dat klinkt als een kleine aanpassing, die misschien niet heel veel effect heeft. Maar voor een transgender persoon kan dat best een grote barrière zijn, alleen maar om erkend te worden in het gender dat iemand daadwerkelijk is.

De kloof verkleinen tussen mbo, hbo en universiteit is nog zoiets dat vertraging gaat oplopen. Hoe hard we mensen met een mbo-opleiding ook nodig hebben, hen dezelfde waardering geven als academisch opgeleiden staat voorlopig in de ijskast.

Mijn punt is niet dat dit soort thema’s de boventoon moet voeren. Mijn punt is dat onze democratie de overvloed aan problemen niet meer aankan, en dus moet focussen op de grootste problemen. Dat terwijl de democratie iedereen in Nederland hoort te dienen. Dit wordt deels veroorzaakt door de hoeveelheid Tweede Kamerleden. Hoewel er ooit is voorgesteld om dit terug te brengen naar honderd, laat de werkelijkheid zien dat de honderdvijftig die we al hebben verre van genoeg zijn om al onze problemen de aandacht te geven die ze verdienen. Voor een land met bijna 18 miljoen mensen hebben we te weinig nationale representatie. In bijvoorbeeld Oostenrijk representeren 183 parlementariërs een bevolking half zo groot als die van ons.

Met meer mensen in de Tweede Kamer kan er meer aandacht naar elk onderwerp of probleem gaan.

Om de problemen van ons land op te lossen moeten we verder kijken dan de partijen waar we op stemmen. Onze democratie heeft meer kracht nodig. Ik zou zelf voorstellen om voor elke vijftigduizend mensen in Nederland, één Kamerlid te hebben. Zo verminderen het probleem dat een handvol Kamerleden een grote hoeveelheid aan portefeuilles moet vertegenwoordigen.

Nordin Kole, Breda