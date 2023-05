Opinie: ‘Meer mensen mee laten doen in de democratie? Denk eens aan digitale inspraak’

Wat jongeren met elkaar gemeen hebben, is dat ze zijn opgegroeid in het digitale tijdperk. Beeld Amaury Miller

‘Als we jongeren een hoopvolle toekomst willen bieden, is het nodig dat we hen actief betrekken, hun inbreng serieus nemen en ernaar handelen.’ Dit concluderen veertien adviesraden van de regering en het parlement in de essaybundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen.

Zo pleit de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) voor het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar. Deze ingreep zou als vliegwiel moeten doorwerken naar andere initiatieven om jongeren voor de democratie te mobiliseren. Hoewel ik vurig in meer jongereninspraak geloof moeten we ervoor waken dat we jongeren over één kam scheren en bepaalde groepen jongeren onbedoeld uitsluiten.

Met ‘jongeren’ doelen ze in de bundel op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-27 jaar. Het CBS hanteert een vergelijkbare definitie: inwoners jonger dan 25 jaar. Je hoeft geen ontwikkelingspsycholoog te zijn om te beseffen dat dit net zo’n heterogene doelgroep is als ‘volwassenen’. Er zijn progressieve en conservatieve jongeren. Hét jongerenperspectief bestaat niet. We moeten daarom waken voor een eendimensionale aanpak.

Ongelijkheid groeit

Politiek actieve jongeren behoren net als dergelijke volwassenen vaak tot de zogenaamde ‘participatie-elite’. Politiek actieve burgers zijn in veel gevallen geen afspiegeling van de samenleving. Ze zijn overwegend wit, theoretisch opgeleid en man. Doordat een specifieke groep burgers veel vaker gebruik maakt van participatiemogelijkheden groeit de ongelijkheid.

Uit kiezersonderzoek blijkt dat de participatiekloof tussen theoretisch en praktisch opgeleide kiezers bij geen enkele leeftijdsgroep zo groot is als onder jongeren. Hoewel theoretisch opgeleide jongeren vaker dan gemiddeld stemmen blijft de opkomst onder jongeren in verhouding achter, omdat veel van hun praktisch opgeleide leeftijdgenoten thuisblijven. Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd zal deze kloof dus niet dichten.

Als de verkiezingsopkomst onder jongeren relatief laag is, moeten we ze niet afschilderen als ongeïnteresseerd, maar moeten we onszelf afvragen waarom een grote groep jongeren geen gebruik maakt van de systemen en structuren die we ooit bedacht hebben. We moeten daarom nadenken over manieren om jongeren in de breedte te betrekken.

Druk van buitenaf

Wat deze generatie jongeren met elkaar gemeen heeft is dat ze zijn opgegroeid in het digitale tijdperk. In plaats van gebruik te maken van traditionele instituties, zoals verkiezingen, proberen steeds meer jongeren druk van buitenaf te veroorzaken. Hierbij worden digitale technologieën ingezet. Zo zetten ze socialemedianetwerken in om zich uit te spreken over maatschappelijke onderwerpen en deel te nemen aan protestacties. Als we de kloof tussen deze toenemende maatschappelijke betrokkenheid en traditionele instituties in de toekomst willen dichten, moeten we de kansen van digitale inspraak verder verkennen.

Dit zou voor de democratie sowieso geen slecht idee zijn. Theoretisch opgeleide burgers blijken vaker de voorkeur te geven aan fysieke inspraak, terwijl praktisch opgeleide burgers vaker de voorkeur geven aan digitale inspraak. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd. Een elektricien heeft op school nooit geleerd om argumenten voor een grote groep mensen uiteen te zetten. Technologie is geen heilige graal of vervanging voor bestaande inspraakmogelijkheden, maar kan wel een aanvullende tool zijn waarmee andere doelgroepen bereikt kunnen worden.

Geïsoleerd voelen

We moeten er daarbij voor waken dat we jongeren de verantwoordelijkheid geven om de toekomst veilig te stellen. Hier hebben we allemaal een rol in te spelen. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren het idee hebben dat hun omgeving zich onvoldoende zorgen maakt over wereldwijde problemen, zoals de klimaatcrisis. Zelfs kinderen zo jong als 11 jaar geloven dat hun zorgen niet worden gedeeld door hun ouders en familie.

Veel jongeren zien het gebrek aan bezorgdheid als een gebrek aan betrokkenheid en kunnen zich hierdoor geïsoleerd voelen. Dit kan op latere leeftijd een negatief effect hebben op hun politieke betrokkenheid. Ze kunnen hierdoor namelijk het gevoel krijgen dat stemmen toch geen zin heeft, omdat niemand naar hen luistert. We kunnen in deze context veel leren van de Irokezen, een inheemse stam in Noord-Amerika. Bij het nemen van belangrijke beslissingen denken zij zeven generaties vooruit. Dat is grofweg tweehonderd jaar.

Rudy van Belkom is schrijver en directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek