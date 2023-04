Opinie: ‘Meer geld naar de regio betekent minder geld voor de stad’

Na het succes van de BBB maakte het kabinet bekend de geldstromen anders over het land te willen gaan verdelen. Dat zou voor grote onrust op de Stopera moeten zorgen, schrijft Hala Naoum Néhmé.

Ik weet niet of het Amsterdamse stadsbestuur de afgelopen weken halsoverkop strategiebijeenkomsten of benen-op-tafelsessies heeft opgetuigd om stil te staan bij hoe de monsterzege van BBB bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen de positie van Amsterdam bij de landelijke overheid kan beïnvloeden. Ik hoop het.

Ook de reactie van het kabinet op die overwinning zou op de Stopera tot ongerustheid moeten zorgen. Want vorige maand maakte het kabinet bekend ‘een stevige inspanning te zullen verrichten om het geld anders te verdelen. Dunner bevolkte gebieden met grote afstanden moeten meer gewicht krijgen in de toebedeling van voorzieningen’. En premier Rutte had het over ‘opnieuw kijken naar de modellen die het geld verdelen’.

Anders gezegd: meer geld naar de regio, waarschijnlijk ten koste van de stad. Amsterdam ontvangt over een brede linie veel geld van de landelijke overheid. Als die overheid haar focus gaat herzien, dan zijn zulke ontwikkelingen gerust als ‘strategisch toprisico’ te kwalificeren. Analyse hiervan en anticipatie op de gevolgen ervan kunnen niet vroeg genoeg beginnen.

De schijnbaar lage score van BBB

Op het eerste gezicht is de uitslag die BBB behaalde in onze stad laag. Want met 5 procent van de Amsterdamse stemmen heeft de partij de schijn van beperkte, om niet te zeggen magere winst, zeker afgezet tegen gebieden buiten de Randstad.

Tegelijkertijd, als we die 5 procent relateren aan de scores van de landelijke coalitiepartijen in Amsterdam, CU (1,3), CDA (1,6), VVD (9,2) en D66 (10) of van de voormalige Amsterdamse coalitiepartij SP (3), dan is duidelijk hoe knap het is dat BBB in de grootste stad van Nederland 5 procent van de stemmen krijgt.

Dit illustreert goed wat een kwaliteitskrant enkele weken geleden zo mooi verwoordde: ‘Niet alleen de boer, ook de burger valt voor BBB’. En die burger heeft al langer een gevoel dat Kamerlid Omtzigt onlangs treffend heeft omschreven: ‘De regio buiten de Randstad wordt volledig genegeerd. De kleine scholen zijn dicht. De ziekenhuizen zijn dicht. De zwembaden zijn dicht. De politiebureaus zijn dicht. En BBB wint.’

De overwinning van BBB zal een ontwikkeling die al langer gaande is, alleen maar versterken. De bestuurlijke aandacht voor de Randstad lijkt al enkele jaren te bekoelen. Overigens is dit niet alleen een Nederlands fenomeen. Zo waarschuwde de burgemeester van London Sadiq Khan vorige maand Britse bestuurders en politici voor de gevolgen van het afgeven op en het zich afwenden van London.

De afkoelende bestuurlijke aandacht voor de Randstad

In Nederland merken we de verlegde bestuurlijke aandacht bijvoorbeeld in het gemeentefonds. Sinds januari van dit jaar is het herziene fonds in werking getreden. Dat is de pot waarmee de Rijksoverheid circa 30 miljard euro verdeelt over alle gemeenten. Voor Amsterdam is de uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste bron van inkomsten.

De herziening pakt flink nadelig uit voor de grote steden, met name de G4-steden. Zo levert Amsterdam 23 euro per inwoner in, wat een totaalverlies betekent van 34 miljoen euro per jaar. Dit is bijna de helft van het jaarlijkse sportbudget, om maar een voorbeeld te noemen.

Een tweede voorbeeld is het aantal politieagenten dat het Rijk over alle delen van Nederland verdeelt. Amsterdam, met voormalige korpschef Aalbersberg en later burgemeester Halsema voorop, pleit al jaren om vijhonderd extra politieagenten te krijgen om daarmee verschillende problemen beter aan te pakken, zoals de drukte in de binnenstad. De vraag is nu of in het huidige electorale klimaat de Rijksoverheid het kan verantwoorden om Amsterdam tegemoet te komen. Behalve sentimenteel wordt het inhoudelijk ook een lastig verhaal.

Recent onderzoek van de NOS liet namelijk zien dat Noord- en vooral Oost-Nederland al jaren te weinig politieagenten krijgen en dat de drie grootste steden er juist veel meer krijgen dan uit de verdeelsleutel van de Rijksoverheid feitelijk zou moeten volgen.

Nu heeft de eenheid Amsterdam ruim vijfduizend agenten, maar volgens de verdeelsleutel heeft de stad recht op minder dan vierduizend agenten. Zulke feiten vergroten het sentiment dat de grote steden onevenredig meer voorzieningen en middelen ontvangen dan te rechtvaardigen zou zijn op basis van eerdere afspraken.

De ongelijke verdeling van cultuursubsidies

Een derde voorbeeld zijn de cultuursubsidies. Ook hiervan is het beeld dat de Randstad meer geld krijgt dan de regio. Onhandig optreden van de toenmalige minister van Cultuur van Engelshoven (D66) in het vorige kabinet heeft dit beeld in 2019 nogal pijnlijk versterkt. Zo ging met haar instemming 81 procent van de subsidies voor podiumkunsten naar de vier grote steden (waarvan 54 procent naar Amsterdam alleen) en het resterende 19 procent ging naar de overige delen van Nederland.

Het criterium ‘regionale spreiding’ was zonder al te veel ruchtbaarheid uit de subsidieregeling geschrapt. Dit leverde naast veel Kamervragen ook een naar beeld op. Kamerlid Omtzigt twitterde destijds: ‘Amsterdam: 54 procent van de subsidies (0,8 miljoen inwoners). Gelderland en Overijssel: 0 procent (3,1 miljoen inwoners). Waarom?’

De schade beperken

Het is van groot belang dat Amsterdam de komende tijd inhoudelijk, feitelijk en beheerst kan motiveren waarom minder subsidies of minder agenten nadelig zijn. Welke voorzieningen kan de stad daardoor concreet minder overeind houden? Welke dienstverlening zal sneuvelen? En welke impact heeft dit op de metropoolregio?

Alleen als je haarscherp weet te formuleren welke breedgedragen besteding het geld gaat krijgen, kan de schade van een landelijke heroriëntatie hopelijk beperkt worden.

Hala Naoum Néhmé is politiek econoom, essayist en voormalig raadslid in Amsterdam