Opinie: ‘Méér b&b-verhuur leidt juist tot minder overlast’

‘We hadden nooit de kraan hoeven dichtdraaien als we verstandig met de problemen waren omgegaan’

Ik ben het helemaal eens met wat Martin Schuurman in zijn opiniestuk in Het Parool van donderdag schrijft. De gaskraan in Groningen moet verantwoord worden opengedraaid en de Groningers moeten gecompenseerd worden. Ik heb nooit begrepen waarom de Groningers niet ruim werden gecompenseerd voor de schade die de gaswinning heeft aangericht.

We hadden nooit de kraan hoeven dichtdraaien als we verstandig met de problemen waren omgegaan en vooral een open dialoog hadden gevoerd.

Fritz Traube, Amsterdam

‘Het nieuws over Gündogan is ook het nieuws dat een rechter zich uitspreekt over een beslissing in een fractie’

Dat een rechter een oordeel velt over een al dan niet te betalen schadevergoeding is begrijpelijk en belangrijk zelfs. Ook over een partijlidmaatschap kan een rechter twisten. Maar over de samenstelling van een fractie? Volgens de rechtbank moet Nilüfer Gündogan nu terug in fractie Volt, maar er is maar een autoriteit die na de verkiezingen de leden van een fractie bepaalt: de fractie zelf.

Wat voor precedent schept dit en wat voor heden was er geweest als er in het verleden al een soortgelijke rechterlijke uitspraak was geweest? Had Wybren van Haga zijn verwijdering uit de VVD-fractie in 2019 kunnen aanvechten en was hij dan nooit in zee gegaan met Thierry Baudet? Het nieuws over Gündogan is ook het nieuws dat een rechter zich uitspreekt over een beslissing in een fractie, volgens staatsrechtspecialist Bettie Drexhage in het NRC is dat voor het eerst. Als altijd in het Haagse: wordt vervolgd.

Just Pallandt, Amsterdam

‘Koningsdag schrappen vanwege Oekraïne is symboolpolitiek’

Maastricht overweegt serieus Koningsdag te schrappen vanwege de oorlog in Oekraïne. De oorlog is natuurlijk een trieste zaak, maar heeft niets met de Koningsdagviering in Nederland te maken. En het helpt het Oekraïense volk ook niet.

Dit is gewoon een aantal politiek correcte politici die met symboolpolitiek hun ingebeelde morele superioriteit proberen uit te dragen.

Kenneth Goedwil, Amsterdam

‘Méér b&b-verhuur leidt juist tot minder overlast’

Wat een fantastisch ingezonden stuk op 8 maart van Diederik van der Staay, die een lans breekt voor de arme b&b-verhuurders in stadsdeel Centrum die met de verhuur van woonruimte nog nét genoeg geld bij elkaar weten te sprokkelen om hun eigen hoge woonlasten te betalen en zo godzijdank kunnen voorkomen dat hun woonruimte beschikbaar komt voor een grote boze opkoper in de vorm van een jong startend stel. Met 0,4 procent van de totale woningvoorraad is het aantal officieel als b&b aangemelde woningen inderdaad bijzonder klein, het geringe aantal dat illegaal wordt verhuurd is immers te verwaarlozen.

De conclusie dat méér b&b-verhuur juist tot minder overlast leidt en de leefbaarheid vergroot, verraadt een visionaire blik die ik volledig onderschrijf. Het is daarom te hopen dat de handreiking van de briefschrijver aan het gemeentebestuur onmiddellijk en nederig wordt geaccepteerd en anders kan de briefschrijver wellicht zelf nog snel een partij beginnen en meedoen aan de verkiezingen van 16 maart. Ik voorspel steun van in elk geval 0,4 procent van het Amsterdamse electoraat.

Bart Penris, Amsterdam