Opinie: ‘Mediamakers, het is geen humor meer om blondjes als dom te stereotyperen’

Beeld Getty Images

Een blond meisje achter de kassa dat niet weet hoe ze moet hoofdrekenen. Een zwaarlijvige beveiliger die niet fit genoeg is om achter een dief aan te rennen. Een drugsdealer met de naam Mo. Een ‘Pools uitziende’ man die dronken is. Zulke stereotyperingen passeren wekelijks, zo niet dagelijks de revue in series, reclames en films. Dit gebeurt vooral in producties waar ‘humor’ centraal staat.

De reden voor deze beeldvorming: stereotypen en humor zouden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In andere woorden: stereotypen zijn functioneel en een onmisbaar onderdeel van amusement en dus ‘broodnodig’.

Niet alleen is dat een oncreatieve manier om naar humor te kijken, het is ook schadelijk. Kiezen voor deze beeldvorming gaat voorbij aan de impact van stereotypen op de maatschappelijke positie van diegenen die gestereotypeerd worden. Het doel ‘humor’ lijkt alle middelen te heiligen. De opvatting ‘satire moet toch mogen’ overschaduwt dat stereotypering problematische patronen in de samenleving in stand houdt. Stereotypen doen bijvoorbeeld meer kwaad dan goed voor diegenen die reeds een achterstand op de arbeidsmarkt hebben.

Versimpeling

Er is van alles mis met stereotypering. Stereotypen zijn overdreven beelden of opvattingen over mensen uit een groep. Stereotypen zijn altijd generalisaties, versimpelingen van de werkelijkheid. Ze brengen een geportretteerde groep terug tot een clichébeeld, ook wanneer deze stereotypen positief bedoeld zijn. Stereotypen worden bovendien versterkt wanneer je ze herhaalt. Als je op tv alsmaar een blonde vrouw achter de kassa voorgeschoteld krijgt die niet kan hoofdrekenen, dan ga je vanzelf geloven dat blonde vrouwen niet kunnen hoofdrekenen. ‘Niet kunnen hoofdrekenen’ en ‘blond’ worden sterke associaties. Lees over iemand die niet kan hoofdrekenen en je denkt direct aan een blonde vrouw. Als je nu leest ‘blonde vrouw’ denk je gelijk aan ‘niet kunnen hoofdrekenen’.

Door zulke associaties blijven schadelijke maatschappelijke patronen uit het verleden in stand. Ook al is niet iedereen zich hiervan bewust, maar dat maakt het nog geen onschuldig verschijnsel. Stereotypen kunnen namelijk wel tot ongelijke behandeling leiden. Een supermarktmanager met dit onbewuste vooroordeel zal een blonde vrouw minder snel als bekwaam beoordelen voor de functie van een kassier.

We zien dat stereotyperingen in de media nog steeds een bijzonder grote impact op de arbeidsmarkt hebben. Zo hebben solliciterende mensen met een migratieachtergrond minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje dan mensen zonder migratieachtergrond. Daarnaast zijn er gevallen bekend van sollicitanten met overgewicht die afgewezen worden voor een functie als postbode, omdat er vanuit wordt gegaan dat zij niet sportief of fit zouden zijn.

Niet alleen negatieve stereotypen hebben zo’n effect, maar ook zogenaamde positieve stereotypen. Het is bijvoorbeeld een positief stereotype dat moeders lief en zorgzaam zijn. Mooie eigenschappen, maar deze beeldvorming zorgt er wel voor dat moeders vaak minder serieus worden genomen op de werkvloer. En wegens dit vooroordeel betalen werkgevers vrouwen minder dan hun mannelijke collega’s. Omdat ze vanwege hun ‘zorgzaamheid’ als meegaand en minder professioneel worden gezien.

Genderdwangbuis

Niet alleen beïnvloeden stereotypen in de media dus de cultuur op de werkvloer, ze vormen ook een pedagogisch probleem. Onderzoek toont aan dat kinderen rond het tiende levensjaar zich al in een genderdwangbuis bevinden; ze geloven dat jongens sterk en meisjes zwak zijn. Wanneer jonge meisjes zich deze stereotypen eigen maken, zullen ze minder zelfvertrouwen ontwikkelen en minder geloven in hun eigen kwaliteiten en talenten. Dit is een van de redenen waarom nog altijd minder vrouwen kiezen voor een technisch beroep. Enerzijds zien ze geen representatie van andere vrouwen in die werkzaamheden, anderzijds worden ze tegengewerkt door stereotype beelden over wat mannenberoepen en vrouwenberoepen zijn.

Vanwege deze impact van stereotype denken is mijn oproep aan alle mediamakers: reflecteer op je eigen beeldvoering en wees je bewust van je eigen vooroordelen. Ontkracht stereotypen die de positie onderuithalen van groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Denk aan mensen met een zichtbare of niet zichtbare beperking, schoolverlaters, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, overige groepen die om een zichtbare uiterlijke kenmerk (bijvoorbeeld een hoofddoek of huidskleur) minder snel aangenomen worden en iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stereotype denken is lui denken. Wees niet lui, humor kan ook ontstaan op basis van verfrissende sketches zonder gemarginaliseerde groepen te ridiculiseren hoeven te worden. Zet een jongen met bruin haar achter de kassa, laat hem slecht zijn in hoofdrekenen en laat de hoofdrolspeler in de serie het belang van meer rekenen in het onderwijs benoemen. Je kunt hetzelfde doen en zeggen, zonder stereotypen die verregaande, negatieve consequenties hebben. Daarom: ontstereotypeer! Laten we als mediamakers onze verantwoordelijkheid nemen en een katalysator van gelijke kansen zijn.