Opinie: ‘Media lieten kans liggen bij Indië-herdenking’

Het monument Indië Nederland op het Olympiaplein in Amsterdam. Vorig jaar werd het gedenkteken beklad, net als een aantal andere standbeelden die verwijzen naar het koloniale verleden van Nederland. Beeld ANP

Het Parool is de enige krant die (afgelopen weekend) iets heeft gepubliceerd over de allereerste dekoloniale, inclusieve Indiëherdenking op het Olympiaplein in Amsterdam. In de gemeenschap was de behoefte hieraan groot. En ook ik, 24-jarige, derde generatie indo, initiator en organisator, voelde de urgentie sterk.

Tijdens de bijeenkomst was de noodzaak zichtbaar. De reacties waren enthousiast en ondanks de kou besloot het aanwezige publiek (zeker 250 koppen) tot het eind te blijven. David Van Reybrouck, maker van de podcast, de documentairereeks en het boek Revolusi stelde vooraf: “Dank voor het mooie initiatief om volgende week eindelijk een ruimere herdenking op te zetten. De focus lag al te lang op Nederlands leed, dan pas op Indisch leed, maar de stap naar Indonesisch, Chinees-Indonesisch leed en dat van anderen werd zelden genomen. Ik steun uw initiatief.”

Er werd geschiedenis geschreven, maar toch stond er geen woord over in andere kranten. Waar was de getipte pers? Zoals steeds wordt het koloniale verleden doodgezwegen.

Zoals Reza Kartosen-Wong afgelopen weekend in zijn bijdrage aan Het Hoogste Woord mooi naar voren laat komen, is er al generaties behoefte aan een inclusieve herdenking. Dat bleek, want veel grote namen uit het Indische publieke debat waren aanwezig en juichten de herdenking toe. Kartosen-Wong schrijft: ‘Willen we deze geschiedenis begrijpen als een gedéélde geschiedenis, dan moeten de verschillende verzwegen verhalen en perspectieven worden verteld en erkend. (…) De dekoloniale Indië­herdenking draagt daaraan bij en verdient navolging.’

Toch hebben de meeste media niet de moeite genomen te komen. Al die redacties die er tegenwoordig naar streven de lezer een divers podium te bieden, lieten het afweten. Dat podium blijkt er dus nauwelijks te zijn. Prominente leden van de gemeenschap riepen in onder meer Trouw en Het Parool de afgelopen jaren op tot een inclusieve, dekoloniale herdenking. Nu was die er, maar bleef de aandacht uit.

Het koloniale verleden in Nederlands-Indië is een gruwelijke en ongemakkelijke bladzijde uit onze geschiedenis en wordt bij het voorlezen vaak overgeslagen. Deze herdenking was een kans om er toch op een helende en verbindende manier bij stil te staan. Dit was voelbaar aan de vele geëmotioneerde reacties: “Voor het eerst dat ik troost rook in de melatibloem. Dank voor de liefde, empathie en verbinding,” aldus een anonieme bezoeker.

Als media inclusief willen zijn, hadden ze over deze herdenking moeten schrijven. Terwijl de twee minuten stilte luid en duidelijk waren, bleef het in medialand stil.

Benjamin Caton, Amsterdam