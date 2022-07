Opinie: ‘Medewerkers van Artis, hartelijk dank voor het terugvinden van mijn kleinzoon’

Exterieur van de ingang van Artis. Beeld ANP

Zaterdagmiddag 25 juni was ik met kleinzoon Benja, zes jaar, lekker in de dierentuin aan het rondwandelen en spelen. Vooral van de zeehonden kon hij erg genieten. Ik had beloofd dat hij aan het eind van de middag in het winkeltje een Artisknuffel mocht uitzoeken.

Om vijf uur was hij moe. We stonden bij het Apenhuis en hij was ongeduldig: we moesten nú naar het winkeltje en dat was díe kant uit! Nee, zei ik, we gingen toch eerst nog even naar de grote witte dino’s die je kunt zien als je langs Artis fietst op de Plantage Middenlaan? Hij had hij gezien dat kinderen daarop kunnen klimmen en dat wilde hij ook. Maar niet nu blijkbaar.

Hij keek me boos aan en stapte kordaat in de richting van het winkeltje. Ik weet dat hij de weg kent in Artis en riep: “Ok! Ga dan maar, ik zie je wel in het winkeltje!” Hij loopt veel sneller dan ik, ik verloor hem uit het oog, maar dacht: ik zie hem straks daar wel.

Maar bij het winkeltje was hij niet. Ik zocht, maar zag hem nergens meer. Toen ik echt ongerust werd heb ik me gemeld bij een loket bij de ingang, achter de kassa’s. Ik vertelde dat ik mijn kleinzoon kwijt was. Dienstdoende Maarten vroeg hoe oud hij was, hoe hij heette, wat hij voor kleren droeg, wat voor kleur haar en ogen hij had. En wat mijn mobiele nummer was.

Artis blijkt een beveiligingssysteem te hebben waarmee ze weggeraakte kinderen opsporen. Het komt meer voor. Binnen de kortste keren waren ze met vijf (of meer?) mensen aan het zoeken en binnen een kwartier werd ik gebeld dat ze hem hadden gevonden. Buiten Artis nog wel! Hij stond al op de Plantage Middenlaan, richting Alexanderplein. Dat ze hem daar nog gevonden hebben! Fantastisch!

Wat was er gebeurd? Benja was met enige vertraging van gedachten veranderd en toch met een bochtje naar de klimdino’s gelopen. Maar daar was ik dus niet. Toen dacht hij dat ik naar buiten was gegaan. Er is daar zo’n draaideuruitgang, waardoor je eenmaal buiten niet meer in kunt. Op straat wist hij niet hoe het verder moest. Stond-ie daar, in totale paniek.

Gelukkig is hij gevonden, aangesproken en meegenomen naar die ruimte achter de kassa’s, waar ik hem aantrof, omringd door vriendelijke jonge mensen die met hem aan het spelen waren. Hij kreeg ook nog een kleurplaat en een mapje kaarten mee. Wat waren we blij en opgelucht dat we elkaar weer zagen!

Beste medewerkers, in het bijzonder Maarten en de twee dames (Julia?) van de beveiliging die mij mijn kleinzoon terugbrachten, hartelijk bedankt voor jullie inzet en professionaliteit! Wat fijn dat wij Artis hebben.

Marie Roelofsen (80), Amsterdam