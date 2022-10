Opinie: ‘Maximeer de huurverhoging voor kantoor- en winkelruimte’

Beeld Koen Suyk/ANP

Als gevolg van de huidige energiecrisis kampen we in Nederland met een historisch hoge inflatie, meer dan 10 procent. Er dreigt een prijsspiraal: ondernemingen berekenen de gestegen energiekosten door in de prijzen van hun producten en diensten. Tegelijkertijd eisen werknemers en vakbonden omwille van koopkrachtbehoud hogere lonen. Werkgevers kunnen die eis niet negeren, mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt. De hierdoor stijgende loonkosten moeten op hun beurt ook worden doorberekend aan de consument, waardoor de koopkracht verder onder druk komt. Hoe wordt deze vicieuze cirkel doorbroken?

In elk geval door de prijs van producten en diensten die niet direct worden getroffen door kostenstijgingen, niet te verhogen, althans niet substantieel. En dat is bij uitstek: vastgoed.

Huur is voor bedrijven en particulieren vaak de belangrijkste kostenpost. Maar de stenen die er al staan, worden door de inflatie niet opeens duurder. Weliswaar zijn er indirecte consequenties voor gebouweigenaren, zoals hogere kosten voor renovaties en reparaties, maar die laten zich niet direct en volledig vertalen in hogere maandelijkse lasten voor de verhuurder.

Consumentenprijsindex

Toch staat in de de bepalingen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), die van toepassing zijn op de meeste huurcontracten voor kantoorruimte en winkels, dat de huurprijs mag worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Daarom mochten veel verhuurders de afgelopen maanden huurverhogingen doorvoeren van 10 procent of meer. En dat gebeurt daadwerkelijk.

Talloze kleine en grote ondernemingen zijn met dit soort huurverhogingen geconfronteerd. Voor velen is dit een extra tegenvaller naast de toch al hoge energierekening en de financiële misère als gevolg van de coronapandemie.

Ook die misère leek aan vastgoedeigenaren voorbij te gaan. Pas na rechterlijke uitspraken bleek dat een korting op de huurprijs soms was geboden voor horeca en winkels die lang gesloten moesten blijven. Toch hebben lang niet alle verhuurders zo’n korting verleend.

Ongelijkheid

Het zijn dit soort mechanismen die ertoe leiden dat bezit structureel beter rendeert dan arbeid, zoals Thomas Piketty in zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw heeft laten zien. Terwijl een werknemer mag hopen dat zijn loon 5 procent stijgt om de gestegen kosten van levensonderhoud deels te compenseren, kan de onroerendgoedeigenaar 10 procent meer huur vragen.

Het is hoog tijd iets aan deze ongelijkheid te doen. Hoewel de overheid terughoudend moet zijn de vrije markt te verstoren, rechtvaardigen de huidige omstandigheden een ingreep. De toepassing van de CPI zou afgezwakt moeten worden, bijvoorbeeld door wettelijk te bepalen dat de huurverhoging in 2022 niet hoger mag zijn dan 3,3 procent (het percentage dat is vastgesteld voor huurwoningen in de vrije sector). Zo’n maatregel is als een mes dat aan twee kanten snijdt: het zal de inflatiespiraal helpen dempen en het is een eerste stap voor een beter evenwicht tussen rendement op kapitaal en op arbeid.

Peter van der Vlis, Amsterdam