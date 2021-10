Opinie: ‘Mark Rutte, wij millennials herkennen dat gave land van jou niet’

De korhoen staat op de rode lijst van bedreigde soorten, de intensieve veeteelt in ons land is daar een van de grootste oorzaken van. Beeld Getty Images/iStockphoto

Hoewel Mark Rutte en ik allebei een Nederlands paspoort hebben, ben ik in een minder gaaf land geboren dan hij, en dat neem ik ’m kwalijk. Toen hij in 1967 ter wereld kwam , waren er nog volop klapeksters, duinpiepers, ortolanen, roodkopklauwieren en zelfs korhoenders in de Nederlandse natuur. Ik spreek hem niet aan op soorten die gedurende zijn kindertijd uitgestorven zijn, maar wel op de soorten die uitstierven in de periode dat hij politieke verantwoordelijkheid droeg.

Kinderen die in 1967 geboren werden, hadden het vooruitzicht dat ze het beter zouden kunnen krijgen dan hun ouders, niet alleen in materieel opzicht, maar dat ze ook in een beter land zouden wonen dan hun ouders. Van stikstof-, klimaat-, grondstoffen- en biodiversiteitscrises was geen sprake. Er waren geen pandemische dreigingen in ons deel van de wereld en er heerste optimisme over het verheffen van de arbeider en onze positie in de internationale handel en technologische ontwikkeling. Gevaren leken zeer beheersbaar.

Dweilen met de kraan open

Toen Mark Rutte als 21-jarige student aantrad als praeses van de JOVD, waarschuwde de VVD boeren dat de veestapel drastisch moest inkrimpen als technische maatregelen zouden ­f­­­alen om ammoniakuitstoot terug te dringen. Sindsdien is er eindeloos uitstel gegeven aan de veehouders en telkens nieuwe technische maatregelen met nieuwe deadlines afgekondigd, maar is er niets veranderd aan de uitstoot en het verlies van biodiversiteit.

Inmiddels zwaait een nieuwe generatie studenten af met torenhoge studieschulden en zonder enig perspectief op betaalbare huisvesting of zicht op oplossingen voor het klimaat-, stikstof- of biodiversiteitsprobleem. Mark Rutte zei in 2019 dat de stikstofcrisis de ‘ergste crisis tijdens zijn premierschap’ was, maar doet sindsdien niets om ’m op te lossen. Ja, 100 rijden in plaats van 130, maar dat is dweilen met de kraan open. Automobilisten zijn niet de grootste veroorzakers van stikstof, maar veehouders en zware industrie.

In opdracht van Greenpeace berekende onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys dat de ruim 600 miljoen dieren die jaarlijks geslacht worden op ons hele kleine stukje aarde, vooral bedoeld zijn om ons de tweede landbouwexporteur ter wereld te laten zijn. Meer dan de helft van ons land is ingericht voor de landbouw, om de slager en de melkboer van de wereld te ­kunnen zijn, terwijl de bijdrage aan het bruto binnenlands product minder dan 1,5 procent is.

Formatie

Het ruimtebeslag gaat ten koste van de natuur en de mogelijkheden van woningbouw, en ­levert Nederland weinig op. De negatieve maatschappelijke effecten, zoals uitstoot en de verwoestende invloed op de natuur, kosten meer dan nodig zou zijn om boeren uit te kopen. Als we de bestemming van hun land wijzigen in nuttiger zaken als natuurontwikkeling, kunnen we de biodiversiteit herstellen en de ruimte ­eerlijker verdelen, ook voor woningbouw.

Er staan vele duizenden boerenbedrijven te koop, koop de grootste vervuilers gewoon uit. Ecorys berekende dat wanneer de Nederlandse veestapel met 75 procent zou worden ingekrompen, dat een bedrag vergt van 26 miljard euro: uitgesmeerd over 10 jaar, zo’n 2,6 miljard per jaar. Maar de veehouderij kost ons aan ­publiek geld elk jaar 5,5 miljard euro (referentiejaar 2018), waarmee de krimp dus per saldo een enorm voordeel zou opleveren. En ruimte zou geven voor natuur, woningbouw en infrastructuur, met behoud en herstel van biodiversiteit.

Het is voor ons als millennials moeilijk om aan te zien hoe discussies vooral gaan over het proces van de formatie (wie heeft er gelekt, wie heeft er gejokt, wie heeft de belasting ontweken, wie staat wel en niet voor een nieuwe bestuurscultuur) terwijl de inhoudelijke maatregelen die nodig zijn om jongeren een toekomst te bieden al zeven maanden niet of nauwelijks besproken zijn. Onze bestuurders lijken meer bezig met hun eigen positie dan met de toekomst van ons land en haar inwoners.

Inspiratie in natuur

Misschien moet de huidige generatie bestuurders plaatsmaken voor een nieuwe generatie, zonder vuile handen en met idealen. Wie vindt dat de jeugd de toekomst heeft, kan niet langer een onverantwoord voorschot nemen op die toekomst. Anders dan economische groei, groeit de natuur zonder negatieve neveneffecten, met 100 procent recycling, zonder dat de aarde uitgeput raakt, zonder dat de biodiversiteit afneemt. Laten we daar inspiratie zoeken, in plaats van te volharden in politieke spelletjes die het vertrouwen in het landsbestuur alleen maar ondermijnen.

Eva Koffeman, VN-jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit & Voedsel