Opinie: ‘Marjolein Moorman was nog niet uitgejuicht of ze toonde de ware aard van de PvdA’

‘Marjolein Moorman was nog niet uitgejuicht of ze toonde de ware aard van de PvdA’

Zelden was ik het zo eens met een opiniestuk als met dat van Mark Opfer afgelopen donderdag, ‘Asscher is de verkeerde verkenner voor Amsterdam’. Bijna had ik vorige week op Marjolein Moorman gestemd: eindelijk een sociaaldemocraat die rechtdoorzee is, dacht ik. Maar Moorman was nog niet uitgejuicht of ze toonde de ware aard van haar partij. Hebben ze daar nu echt geen niet-besmette figuren die een college in elkaar kunnen timmeren? Kennelijk niet. Ik ben zo blij dat ik toch op Bij1 heb gestemd.

Henkjan van Vliet, Amsterdam

‘Gaat het dan op de eerste dag van de fusie al mis?’

Op de voorpagina van donderdag 24 maart lees ik dat de heer Asscher in het kader van de coalitievorming denkt aan een rol voor de VVD in de stadsdelen Zuid en Weesp. Gaat het dan op de eerste dag van de fusie al mis? De informateur heeft zich onvoldoende verdiept in de wijze waarop de besturen in Zuid en Weesp tot stand komen. Het bestuur van de bestuurscommissie in Zuid wordt benoemd door het college. Het bestuur van de gebiedscommissie wordt gekozen door de elf leden van het stadsgebied Weesp-Driemond. De samenstelling van het bestuur in Weesp-Driemond kan geen wisselgeld zijn in de onderhandelingen om te komen tot een coalitie in de centrale stad.

Jan Keijzer, Weesp

‘We kunnen Oost-Europa niet aan lot overlaten’

De brief van historicus Mathieu Peulen in Het Parool van afgelopen woensdag is mij uit het hart gegrepen. We kunnen het vrije Oekraïne én de voormalige Oostbloklanden, die eerder na de Tweede Wereldoorlog bezet waren door de Russen, niet aan hun lot – lees: inval en bezetting door Rusland – overlaten.

De Navo zou een no-fly-zone moeten instellen en vervolgens acteren met het uit de lucht halen van eventuele Russische jachtvliegers en bommenwerpers. De Navo zou tegelijkertijd Oekraïne verder moeten bewapenen om de Russische invasie en vernietiging van het land te voorkomen. Met het restant van de Russische oorlogskas zou vervolgens Oekraïne weer moeten worden opgebouwd. Vervolgens staat niets een EU- én Navo-lidmaatschap in de weg. Deze helden zijn van harte welkom en daarmee bestendigen we onze vrede, veiligheid en welvaart.

J.P. Olykan, Amsterdam

‘Hitler had vast en zeker wél op die knop gedrukt’

De heer Peulen denkt dat Poetin niet op de rode knop zal drukken omdat dan alles en iedereen vernietigd zal worden (HHW van woensdag). Dat is eigenlijk heel gek, want hij vergelijkt Poetin wel met Hitler, die Duitsland de vernietiging in joeg onder het mom: wij kapot, alles en iedereen kapot. Ook de inzet van de V1-raket schuwde hij niet. Ik denk dat als Hitler op een rode knop had kúnnen drukken, hij dat zeker had gedaan. Dat Poetin dat doet, moeten we absoluut voorkomen.

Hoe sneu ook voor alle grensstaten van Rusland, we moeten deëscaleren en Navo-grondgebied versterken. En aanvaarden dat er naast het Westen nog twee supermachten zullen zijn: Rusland en China. Ik vind de heer Peulen voor een historicus aardig naïef.

Martijn den Bakker, Amsterdam