Opinie: ‘Mannen, houd elkaar verantwoordelijk voor seksuele intimidatie’

De dagen na de moord op Sarah Everard in Londen stroomt mijn Instagramfeed vol met berichten over hoe wij nog steeds niet veilig over straat kunnen. Ik zeg wij omdat, op een enkeling na, alleen vrouwen deze berichten delen. Iets wat mij boos maakt maar mij niet verbaast. Ook al is het een mannenprobleem, het wordt niet door mannen aangekaart of bevochten. Het overgrote deel van de daders van intimidatie en seksueel misbruik, is echter man.

Ik denk aan de keren dat ik over straat liep met sleutels tussen mijn vingers, of die keer dat de politie mij wegstuurde nadat ik als twaalfjarige was aangerand in tram 26. Ik denk aan vriendinnen die vertelden dat iemand doorging terwijl zij ‘stop’ zeiden en hoe ik zelf een jaar geleden in mijn eigen bed ben aangerand.

Aan hoe ik als eersteklasser door jongens uit mijn klas werd uitgelachen als ik een feministische opmerking maakte. Hoe ik een paar jaar later van een van hen te horen kreeg dat ‘hij mij wel zou doen maar met een zak over m’n hoofd’, terwijl ik die ochtend onderweg naar school door een man, die mijn opa had kunnen zijn, verlekkerd was aangestaard.

Men is verbaasder over mijn afkeer van mannen die door dit soort ervaringen is ontstaan, dan over de oorzaak ervan. De sympathie is groot wanneer ik zeg dat ik graag in het donker over straat wil lopen, maar daar blijft het dan ook bij. Tussen mijn sleutels hangt namelijk nog steeds een alarmsleutelhanger en ik loop nog altijd luid bellend over straat met niemand aan de lijn. In de hoop dat ik ongeschonden thuiskom, om vervolgens mijn vrienden met wie ik mijn locatie heb gedeeld, te vertellen dat ik veilig ben. Zoals ik pas gerust ben als vriendinnen mij dezelfde boodschap hebben gestuurd.

Het wordt tijd dat de verantwoordelijkheid wordt genomen. Houd niet meer je mond als straatintimidatie voor je neus gebeurt of je vriend een seksistisch ‘grapje’ maakt. Steek niet je kop in het zand maar, spreek je uit over en voor onze veiligheid. En geef onze vrouwen het vertrouwen in mannen terug.

Het probleem stopt namelijk alleen zodra mannen elkaar verantwoordelijk houden en oproepen ermee stoppen, niet door vrouwen te vertellen hoe ze zich nóg beter kunnen beschermen.

Shulamit Löwensteijn, Amsterdam