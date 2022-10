Opinie: ‘Manager in bullshit worden? Leer jongeren eerst te zorgen voor zichzelf en anderen’

Alle kinderen moeten in hun jeugd leerzaam en speels met alle mogelijke vaardigheden geconfronteerd. Beeld ANP / ANP

Al sinds corona houd ik mijn hart vast voor de generatie geboren tussen 2004 en 2010, misschien nog een tandje ervoor of erna, maar laat ik de kerngroep nemen. De generatie waar overduidelijk niet meer in wordt geïnvesteerd op langere termijn en waar met name wij, de oudere generaties, beter voor hadden moeten zorgen.

Artikelen over depressie en somberheid voeren de boventoon als het over deze generatie gaat. En ook de woningmarkt, de klimaatdiscussies, de inflatie, de ongelijkheid en het racisme. Ik voel met hen mee. Tevens wordt er enorm getetterd dat we kampioen deeltijdwerken zijn, mannen weinig emanciperen in het huishouden en we met belachelijke personeelskrapte zitten, nota bene vaak in de zorg, opvang en onderwijs. Kunnen we dan nog denken in kansen? Ja!

Ik pleit voor nieuwe (oude bekende) vakken in het onderwijs. Vanaf de basisschool moeten we meer investeren in goed taalonderwijs (en dan niet dat gruwelijke begrijpend lezen), meer vakken in huishoudelijkheden (van koken tot het herstellen van kleding), meer creativiteit (het maken van dingen) en zorgzaamheid (eerste hulp bij ongelukken).

Zo worden alle lagen, leeftijden en kinderen in hun jeugd leerzaam en speels met alle mogelijke vaardigheden geconfronteerd. Zo worden ze niet als eenheidsworsten geserveerd aan de middelbare school, waar het vwo de heilige graal is, maar waar dan ook handvaardigheden en zelfredzaamheid in het basispakket zitten. Leren budgetteren, en zorgen voor jezelf en anderen.

Hoeveel meer heeft iedereen daar wat aan? Manager of ceo in bullshit worden? Kan altijd, maar de basis van ieder mens begint thuis: in je huis en omgeving. Zou het niet veel meer opleveren als we investeren in goed onderwijs en onze kinderen pakweg vier uur per week de basisvaardigheden bijbrengen? Het resultaat zou misschien wel zijn: kinderen die vaker kiezen voor praktische opleidingen, die veel meer zelfredzaamheid aanleren, in oplossingen leren denken, minder verwend gedrag vertonen en duurzamere keuzes maken. Want hoe fijn is het als je dingen zelf weet op te lossen en regelen?

Isabelle Bolluyt, Amsterdam