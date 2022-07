Opinie: ‘Magna Plaza? Magna lelijk!’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Zo goed is die psychische zorg in België niet’

In een interview in Het Parool van 27 juni over wachttijden sluit bestuurder Dick Veluwenkamp van Arkin af met een opmerking over verplichte diensten in België voor alle psychiaters, die zouden leiden tot vermindering van wachttijden. In Nederland zouden te veel psychiaters vrijgevestigd werken. Zou kunnen, echter, hier valt nuancering in aan te brengen.

Ten eerste het suïcidecijfer in België is al jarenlang ongeveer anderhalf keer zo hoog als in Nederland (ongeveer 15 op de 100.000 inwoners versus ongeveer 10 per 100.000 Nederlandse inwoners). De Belgische website 1813 ( vergelijkbaar met 113 in Nederland) stelt dat het taboe op het zoeken van psychische hulp in Vlaanderen een stuk groter is dan in Nederland, en dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland toegankelijker is dan in Vlaanderen.

Ten tweede, een voorbeeld uit de praktijk: vorige week ontmoette ik bij een werkbezoek aan het Zorg en Veiligheidshuis Utrecht een delegatie uit Antwerpen, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, politie en OM. Hoe komt het dat Nederlandse psychiaters zo bereid zijn tot samenwerking met netwerkpartners, in tegenstelling tot Belgische collega’s, vraagt men zich af. Ik geef een voorbeeld over een huisbezoek en hoe ik met partners samenwerk. Verbazing alom bij de Vlaamse gasten: “Komt u bij mensen thuis? De psychiaters bij ons komen hun kliniek niet uit. Noch voor de patiënten, noch om met relevante netwerkpartners te overleggen.”

Mijn conclusie: de opmerking van bestuurder Veluwenkamp dat het in België beter is gesteld met de GGZ door verplichte diensten voor psychiaters valt te kwalificeren als fictie.

Pieter Prins, psychiater, Amsterdam

‘Magna Plaza? Magna lelijk!’

Mooie foto van het oude postkantoor (in de rubriek Déjà vu) dat nu Magna Plaza heet, oftewel Magna lelijk. Het postkantoor in dit prachtige pand straalde allure uit. Jammer dat zo’n gebouw zo door commerciële cowboys wordt verkwanseld, waardoor het nu een gebouw is dat door iedere Amsterdammer angstvallig wordt gemeden. Kunnen de gemeente, het Rijk of de Oranjes dit pand niet kopen en er een mooi museum in zetten, of het gebouw in gebruik nemen met een publieke functie, opdat het geen touristtrap meer zal zijn?

Colin Jones, Amsterdam

‘Was die intimiteitscoördinator vroeger echt niet nodig?’

Als ik in het artikel over een beetje hulp bij intieme dansscènes lees dat er voorheen geen hulp nodig was, maar dat de jonge generatie er wel behoefte aan heeft, dan is mijn eerste gedachte toch: was er eerder echt geen hulp nodig, of was het voorheen gewoon niet mogelijk om in de door mannen gedomineerde en stel-je-niet-zo-aan-cultuur aan te geven dat je scènes lastig en ongemakkelijk vond?

Tonke Kok, Amsterdam