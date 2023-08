Opinie: ‘Maak werk van de mannenpil’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Kortgeleden is opnieuw de anticonceptiediscussie opgelaaid: er is een toename in vrouwen die stoppen met het slikken van de pil. Sommigen maken deze keuze onder invloed van influencers die ongefundeerde medische claims doen, andere vrouwen maken een weloverwogen keuze hierin, maar wat ook de achterliggende gedachte is, abortusklinieken en huisartsen signaleren een toename in onbedoelde zwangerschappen.

“Ze was ongewenst zwanger nadat ze had vertrouwd op het anticonceptieadvies van een bekende influencer,” aldus Jojanneke Kant, huisarts in Den Haag laatst in RTL Nieuws.

Iets hieraan klopt niet. Er is natuurlijk een verband tussen de afname van vrouwen die de pil slikken en een toename in onbedoelde zwangerschappen, dat valt niet te ontkennen, maar er zit meer achter dan het eerste aanzien doet vermoeden.

Meer verantwoordelijkheid bij de man

Met de claim dat het niet slikken van de pil de enige factor is die zorgt voor onbedoelde zwangerschappen gaat men voorbij aan andere factoren die een belangrijke rol spelen in dit verhaal. Om te beginnen, de man: alle verantwoordelijkheid voor het niet-zwanger worden lijkt nu bij de vrouw te worden gelegd, ondanks dat je zwanger worden niet in je eentje doet.

Waarom wordt er niet meer gepraat over welk aandeel mannen kunnen leveren in het voorkomen van zwangerschappen, zoals het consequent gebruiken van een condoom, het ondergaan van een vasectomie (mocht je een kinderwens hebben, is je zaad laten invriezen altijd nog een optie), of (in het geval van een relatie) het mede bijhouden van de cyclus van hun partner, zodat er extra scherp toezicht is op de vruchtbare dagen?

Dat laatste zou alleen al goed zijn voor de bewustwording van de moeite die vrouwen gewoonlijk doen, wat betreft het bijhouden en managen van hun cyclus om op een veilige manier intiem te kunnen zijn met hun partner.

Laten we eerlijk zijn, de opties voor anticonceptie voor mannen zijn vrij beperkt. Na wat vluchtig onderzoek blijkt dat er wel degelijk aan hormonale anticonceptie voor mannen wordt gewerkt, maar dat het onderzoek maar moeizaam verloopt, voornamelijk door gebrek aan subsidie. Daarnaast wordt er getwijfeld aan hoeveel mannen belangstelling zullen hebben voor een mannenpil. Waarom? Met name door de vervelende bijwerkingen zoals stemmingswisselingen, huidproblemen en gewichtstoename. Bijwerkingen waar vrouwen al decennia mee kampen.

Dit is zonde, want uit meerdere onderzoeken blijken al veelbelovende middelen in ontwikkeling te zijn. Zo meldde BBC dat er een injectie is getest die mannen succesvol tijdelijk onvruchtbaar maakt. Ook zijn er meerdere wetenschappelijke artikelen over een hormoongel die op de bovenarmen kan worden gesmeerd en zelfs een daadwerkelijke mannenpil: DMAU ofwel ‘dimethandrolone undecanoate’. Allemaal vertonen ze significante resultaten en toch is er blijkbaar binnen de medische wetenschap niet genoeg belangstelling om dit soort onderzoeken op gang te houden.

Nadruk op hormonale anticonceptie

Dan de nadruk die ligt op hormonale anticonceptie. Hormonale anticonceptie is al vaker uitgeroepen tot betrouwbaarste vorm van anticonceptie. Begrijpelijk, gezien de resultaten. Toch zou er meer onderzoek gedaan moeten worden naar het gebruik van niet-hormonale anticonceptiemiddelen.

Mensen worden, mede door het hoge vertrouwen van experts en farmaceuten in hormonale anticonceptie, niet goed ingelicht over deze opties. Daardoor zou het kunnen dat mensen onvoldoende aandacht besteden aan het op zoek gaan naar een alternatief. Een combinatie van uitbundiger onderzoek naar (het combineren van) niet-hormonale anticonceptie en betere voorlichting door scholen, huisartsen, websites en GGD’s zouden de aanzienlijke toename van onbedoelde zwangerschappen weleens weer kunnen doen afnemen.

Geen antipilpleidooi

Dit is overigens geen antipilpleidooi. Slechts een poging tot het creëren van bewustzijn over de andere factoren die een rol spelen in eventuele onbedoelde zwangerschappen en de keuzes die vrouwen maken over hormonale anticonceptie.

Voor een hoop vrouwen zal het slikken van de pil een voordelige optie zijn, bijvoorbeeld wanneer ze geen of geringe bijwerkingen ervaren of een medische aandoening hebben waarbij de pil kan helpen. Toch zou er een minder grote vanzelfsprekendheid moeten zijn van het innemen van de pil en zijn we nog in een te vroeg onderzoeksstadium om stellige conclusies te trekken, zowel vóór als tegen de pil.

Hoe dan ook zou het wel of niet slikken van de pil geen keuze moeten zijn op basis van druk, stigma of misinformatie, maar een weloverwogen keuze waar iemand zich veilig en prettig bij voelt en moet er betere inlichting komen over niet-hormonale alternatieven.