Opinie: ‘Maak werk van de groene loper van Amsterdam’

De politiek is nu aan zet om het idee van een park langs de Singelgracht concreet te maken. Beeld Nina Schollaardt

Mensen houden van parken. Het zijn oases binnen een hectische stad en je kan er sporten en lol maken. Gelukkig hebben wij in Amsterdam mooie parken waar we tot onszelf komen en elkaar kunnen ontmoeten.

Toch klinkt de roep om meer groen in de stad steeds luider. Het Westerpark, het Vondelpark en het Oosterpark liggen alle drie rond het centrum en raken de Singelgracht. Hoe mooi zou het zijn als we in Amsterdam een nieuw park aanleggen dat deze drie parken met elkaar verbindt, zodat één groot park ontstaat.

Vanaf 2023 mogen auto’s in Amsterdam niet harder rijden dan 30 kilometer per uur. Ook de route Nassaukade-Stadhouderskade-Mauritskade (S100) is dan niet langer een racebaan. Om het verkeer rustig te laten rijden, moeten deze wegen opnieuw worden ingericht. Een knip bij de ingang van het Vondelpark tegen doorgaand verkeer, minder brede straten en het opheffen van parkeerplekken zijn logische aanpassingen.

De verhouding tussen automobilisten, voetgangers en fietsers komt hierdoor in evenwicht. Bovendien komen de prachtige platanen langs de Singelgracht beter tot hun recht zonder de geparkeerde auto’s. Deze platanen liggen aan de basis van het nieuwe park in Amsterdam. Als tussen deze bomen groen groeit en er een voetpad komt van het Haarlemmerplein tot de molen in Oost, ontstaat een nieuw park dat de andere parken met elkaar verbindt.

Nieuw is dit idee niet. In een nota van de gemeente uit 2003 werd het idee voor een dergelijk park al geopperd. De Hogeschool van Amsterdam en UNStudio beschreven de zogenoemde ‘Green Mile’. Architect Rudy Uytenhaak bedacht onlangs het ‘Stadhouderspark’ en bewoners van de Nassaukade werken aan een ontwerp voor een groene boulevard.

Deze plannen ontstonden uit verschillende perspectieven, maar hebben hetzelfde doel: het vergroenen van Amsterdam. Ontwerpers, bedrijven en bewoners deden een eerste voorzet. Nu is de politiek aan zet om het idee van een park langs de Singelgracht concreet te maken.

Met het nieuwe park krijgen Amsterdammers meer groen, een fijnere stad en meer ruimte. De nieuwe coalitie kan met de aanleg van zo’n groot park haar wens om Amsterdam te vergroenen op een mooie wijze realiseren.

Sander Onland, Amsterdam