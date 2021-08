Opinie: ‘Maak van vrijheid in de stad opnieuw de norm’

De brandstichting in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in West was mogelijk lhbtq-gerelateerd. Beeld ANP

Is Amsterdam nog wel die vrije en liberale stad die we ooit waren?’ Een vraag die door het toenemende aantal (ernstige) geweldsdelicten en gevallen van straatintimidatie steeds actueler is geworden voor veel inwoners.

De liberale kijk op vrijheden zoals jezelf mogen zijn, ondanks je afkomst, religie of geaardheid, is er een waar veel Amsterdammers trots op zijn. Toch staat deze vrijheid, die lang voor velen van ons eens vanzelfsprekendheid was, voor een groeiend aantal Amsterdammers onder druk. Vorige week werd de stad opgeschikt door het verschrikkelijke bericht dat er brand was gesticht in een flatgebouw in West, waarbij de politie al direct vrijgaf dat anti-lhbtq-sentiment zeer waarschijnlijk de aanleiding was. Dit is een zorgelijk dieptepunt, een aanval op onze vrijheid. Hoe lang moeten we dit nog zien als losse incidenten, of is er een stevige aanpak nodig om van Amsterdam weer een vrije stad te maken?

Regenboogvlaggen

Wie door Amsterdam-Oost loopt, ziet het hele jaar door regenboogvlaggen. Dat lijkt een symbool van vrijheid, maar is een reactie op een aantal ‘incidenten’ tegen de lhbtq-gemeenschap. Recent onderzoek, gedaan in opdracht van de gemeente, stemt somber: Amsterdammers passen zich inmiddels aan aan hun omgeving, preventief.

We moeten concluderen dat onze vrijheid onder druk staat, er ontstaat steeds meer licht tussen de vrije stad die we willen zijn en de vrije stad die we daadwerkelijk zijn. Het probleem is helaas overal. Ook de Joodse gemeenschap heeft in Amsterdam structureel met ‘incidenten’ te maken. En vrouwen worden structureel geïntimideerd in een aantal wijken, om wie zij zijn of om wat zij dragen.

Durven benoemen

In Amsterdam moet vrijheid wat ons betreft opnieuw de norm worden. Daarvoor zijn niet alleen symbolen nodig, maar ook daden. De angst om te ‘stigmatiseren’ wordt vaak verward met het durven benoemen waar en bij wie onze uitdagingen liggen. Want een duidelijk daderprofiel is nodig voor een gerichte aanpak.

Zo bleek in het recent door de gemeente gepubliceerde onderzoek dat er een rode draad zichtbaar was in de interviews. Het daderprofiel werd vaak omschreven als ‘niet Nederlands’ of ‘groepen jonge niet- Nederlandse jongens’. Het benoemen van een daderprofiel maakt een gerichte aanpak mogelijk, per buurt, per school. Maar bijvoorbeeld ook bij sportverenigingen waar homofoob gedrag de norm is. De angst om dit te benoemen staat de oplossing en dus vrij- en veiligheid van de lhbtq-gemeenschap in de weg. En laten we dit niet verwarren met benoemen om het benoemen, want dan verandert er nog steeds niets.

Wat ons betreft moet Amsterdam stelling nemen: in Amsterdam mag je zijn wie je bent en wij zullen er alles aan doen om dat te verdedigen. Of je nu gekleurd, wit, lhbtq of hetero, atheïst, moslim, Joods of christen bent. Om die vrijheid te kunnen blijven garanderen, zullen we actie moeten ondernemen. We moeten meer inzetten op preventie, denk aan voorlichting op scholen en bijvoorbeeld bezoeken gericht op lhbtq-acceptatie. Zorgen dat we alle scholen, verenigingen en buurthuizen mee krijgen, ook die waar dit niet voor de hand ligt.

Vrijheidsbrigade

We laten nog te veel middelen onbenut. In navolging van Haarlemmermeer wil de VVD meer camera’s rondom geweldshotspots. Camera’s hebben een aantoonbaar afschrikwekkend effect en verhogen de pakkans. Wij willen dat deze camera’s komen te hangen in wijken waar structureel intimidatie plaatsvindt, zoals in bijvoorbeeld Oost en Nieuw-West.

Maar de uitdaging vraagt ook om meer mensen met wie we de kans op heterdaad vergroten. Het is tijd voor een vrijheidsbrigade van handhavers en professionals. Wij geloven in het nut van meer zichtbare en undercover-handhavers met enkel de taak om onze vrij- en veiligheid en daarmee onze tolerante stad te bewaken.

Daarnaast willen we een groep professionals die bijvoorbeeld het onderwijs kan ondersteunen op plekken waar problemen zijn. Een wijk-, buurt- of schoolgerichte aanpak. Een vrijheidsbrigade die nadrukkelijk uitleg geeft over gelijkheid van man en vrouw, lhbtq et cetera. Maar tegelijkertijd duidelijke grenzen stelt en overgaat tot actie wanneer nodig.

Het recht om jezelf te kunnen zijn mag geen papieren werkelijkheid worden. We zullen er alles aan moeten durven doen om te zorgen dat we teruggaan naar de norm: in Amsterdam kan iedereen overal vrij en veilig zichzelf zijn.

Claire Martens, lijsttrekker VVD Amsterdam