Opinie: ‘Maak van de pechgeneratie een overleggeneratie’

Laat de pechgeneratie van studenten die geen basisbeurs kregen, aanschuiven bij politieke besprekingen om mee te denken over echte oplossingen voor de problemen die het leenstelsel heeft veroorzaakt, bepleiten Rutger Lucassen en Franca Tinebra.

Na afloop van de jaarlijkse Kohnstammlezing, afgelopen november uitgesproken door minister Robbert Dijkgraaf over de thema’s maatschappij, onderzoek en onderwijs, reageerde de minister geïrriteerd op een vraag van een student uit de pechgeneratie, die aan de minister probeerde uit te leggen waarom het met deze groep studenten zo somber gesteld is. Dijkgraafs reactie: “Die pechgeneratie, waarom is het een pechgeneratie?”

De pechgeneratie denkt graag mee met de politiek, te beginnen met het beantwoorden van deze vraag van de onderwijsminister. Wij zouden onszelf namelijk ook liever een andere naam geven dan ‘pechgeneratie’. Met het oog op het Tweede Kamerdebat dat voor deze week gepland staat, over de herinvoering van de basisbeurs en de compensatie voor de pechgeneratie, is het nodig om na te gaan hoe dit allemaal is begonnen.

Wij zijn de generatie die door het leenstelsel achterblijft met veel hogere schulden dan de studenten die voor en na ons kwamen. De generatie die niet heeft geprofiteerd van de belofte dat er meer geld in hun onderwijs zou worden geïnvesteerd. En de generatie die grote moeite zal krijgen met het verkrijgen van een hypotheek, omdat onze studieschuld ondanks eerdere toezeggingen toch geregistreerd zal staan.

Gebrek aan erkenning

Jaren later wil de overheid niet over compensatie spreken maar over tegemoetkoming, omdat compensatie zou impliceren dat de overheid een fout heeft gemaakt met de invoering van het leenstelsel. Binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd zelfs gekscherend gesproken over een boetepot voor iedereen die het over compensatie in plaats van tegemoetkoming heeft, tijdens een interne lunchlezing afgelopen mei. Politiek Den Haag moet begrijpen dat oprechte erkenning van de pechgeneratie de enige manier is om de kloof tussen henzelf en deze groep van 1 miljoen jonge kiezers te verkleinen.

Om te beginnen betekent dit concreet dat minister Dijkgraaf niet bepaalt hoe wij als generatie naar onszelf refereren, en dat OCW en de regeringspartijen het woord ‘compensatie’ niet in de ijskast kunnen stoppen als het een keer politiek ongunstig uitvalt.

Het gebrek aan erkenning voor de pechgeneratie en de bijbehorende constante stroom van slechte communicatie en niet nagekomen toezeggingen, zijn perfecte voorbeelden van een in zichzelf gekeerde overheid waarvoor het keer op keer onmogelijk blijkt om verantwoordelijkheid te nemen voor de negatieve gevolgen van het eigen wanbeleid en slechte communicatie.

Maar wij als pechgeneratie laten ons niet uit het veld slaan en denken graag mee met de politiek. Ook wij willen van de pechgeneratie een succesgeneratie maken. Laat ons aanschuiven bij de besprekingen en meedenken over échte oplossingen, die recht doen aan onze problemen.

Kortom, maak van de pechgeneratie een overleggeneratie! Dan hoeft minister Dijkgraaf zich er ook nooit meer aan te ergeren.

Rutger Lucassen en Franca Tinebra, Stichting Studentenprotest