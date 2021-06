Opinie: ‘Maak structureel meer geld vrij voor cultuuronderwijs’

Kinderen hebben recht op ontwikkeling en op beleving, maar ook op kwaliteit. Beeld Getty

Er is een formatie gaande en er wordt deze maanden veel geschreven over de cultuursector. Er is momentum en er wordt geluisterd. Taskforce ­Kunsten ’92 overhandigde eind mei aan verschillende politici de #NewCreativeDeal en de Raad voor ­Cultuur schreef in juni een weerbare cultuursector te willen.

In dat laatste advies worden drie aandachtspunten voor cultureel beleid beschreven: de schade beperken van corona en herstel versnellen, investeringen doen in innovatie en duurzaam versterken. Vlak voor zijn conclusie noemt de Raad de noodzaak van steviger inbedding van het cultuuronderwijs. Laat dat nou de básis zijn van alle aandachtspunten. Dit gaat over onze toekomst met cultuur in Nederland, maar de bewoording ervan is kort en niet volledig.

Onmogelijke regeling

De regering onderschrijft dat cultuuronderwijs belangrijk is en komt met regelingen om cultuuronderwijs op maat mogelijk te maken. Maar die zijn eindig. Bijvoorbeeld de NPO-regeling, die over twee jaar weg is. Laat dat inzinken: twee jaar. Dit maakt het onmogelijk voor scholen om goed kwalitatief onderwijs structureel in te zetten en neutraliseert de in de Raad genoemde en terechte noodzaak vakdocenten in te zetten. De huidige beleidsmakers denken dat het volstaat om een aantal jaar een project op te zetten, met daarna ruimte voor andere projecten. Want divers is goed, zo is de gedachte.

Zo werkt kwalitatief cultuuronderwijs alleen niet.

Kinderen hebben recht op ontwikkeling en op beleving, maar ze hebben ook recht op kwaliteit. Cultuuronderwijs is niet consumeren. Het gaat erom dat kinderen zich kunnen verdiepen. Dat begrip van verdiepen is momenteel bij politieke partijen afwezig in het denken over cultuureducatie. En het structurele gebrek aan geld houdt dat ‘snuffelen’ in stand.

Kaartenhuis

Structureel kwalitatief cultuur­onderwijs vraagt om een langetermijnvisie. Wat de regering momenteel doet, en wat niet genoeg door de Raad van Cultuur aan de kaak wordt gesteld, is maskeren wat er werkelijk toe doet: er worden kortlopende, bureaucratische regelingen in het leven geroepen met net te weinig geld, waardoor erom wordt gevochten. En als die afgelopen zijn, stort alles wat is opgebouwd als een kaartenhuis in elkaar. Je doet hiermee ook de scholen tekort. Scholen die echt willen bouwen, die echt willen investeren in hun leerlingen.

Wil je kinderen tot rijkere mensen laten uitgroeien, heb je meer nodig dan een ‘toevallige regeling’ die tijdelijk beschikbaar is.

Als politieke partijen vinden dat cultuur aan de basis van onze beschaving ligt, is nú het moment om ervoor te zorgen dat het onderwijs erover structureel, beter verwoord en voor de lange termijn in het nieuwe regeerakkoord terechtkomt, met véél meer beschikbaar geld.

Daria van den Bercken, pianiste, Amsterdam

Michael Hesselink, artistiek manager Muziekschool Waterland, Purmerend